В пятницу, 22 марта, в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном городе Красногорске произошел теракт — вооруженные боевики расстреляли более сотни посетителей ТЦ.

В преддверии происшествия иностранные разведки предупреждали об угрозе предполагаемого теракта в России. Так, представители США и других западных государств заявили, что у них есть разведданные о возможном нападении, которое уже тогда связывали с "Исламским государством".

Впоследствии террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за расстрел посетителей "Крокус Сити Холл". В заявлении с подробностями о нападении они назвали это войной между "Исламским государством" и "борющимися с исламом странами".

Однако Москва все еще отчаянно ищет "украинский след" в террористической атаке и говорит о "причастности" Киева.

Издание US. News описало хронологию событий до и после теракта в Подмосковье.

Перед терактом посольство США в Москве призывает всех своих граждан немедленно покинуть Россию и просит избегать концертов и скоплений людей и быть внимательными к своему окружению.

Британия, Канада, Южная Корея и Латвия повторяют предупреждения США и призывают своих граждан не ездить в Россию.

19 марта

Президент России Владимир Путин на заседании Совета ФСБ отвергает "провокационные заявления ряда официальных западных структур по поводу возможных терактов в России.

"Действия напоминают откровенный шантаж и намерение запугать и дестабилизировать наше общество", — заявил Путин.

22 марта

Вооруженные люди в камуфляже открывают огонь из автоматического оружия по посетителям концерта в "Крокус Сити Холл", убив 137 человек. Это было самое большое нападение в России с момента захвата боевиками школы в Беслане в 2004 году.

Ответственность за нападение взяла "ИДИЛ-K" (Isis-Khorasan или Isis-K) – исламская группа, называющая себя "государство Хорасан" по старому названию региона, включающему части Ирана, Туркменистана и Афганистана. Она возникла в восточном Афганистане в конце 2014 года и быстро завоевала репутацию, потому что Isis-K действует с чрезвычайной жестокостью.

США осуждают нападение и заявляют, что располагают данными разведки, подтверждающими это заявление. В заявлении также говорится, что они предупредили российские власти в соответствии со своей давней политикой "обязанности предупреждать".

23 марта

После теракта Владимир Путин отчитывается о задержании 11 человек, в том числе четырех боевиков, но не упоминает "Исламское государство" и говорит, что боевики якобы пытались бежать в Украину.

Украинская военная разведка отрицает свою причастность и называет предположение Москвы "очередной ложью российских спецслужб".

Вашингтон обнародовал обновленное заявление, в котором говорится, что "Исламское государство" несет "исключительную ответственность" за нападение и исключает любую причастность Украины.

24 марта

В Басманном районном суде Москвы состоялось заседание по обвинениям в террористических актах четырех подозреваемых, все они граждане Таджикистана.

25 марта

Франция объявила чрезвычайную ситуацию, заявив, что располагает разведывательными данными, связывающими атаку в России с филиалом "Исламского государства", который также стоит за неудачными попытками нападения на Францию в последние месяцы.

Министерство иностранных дел России ставит под сомнение утверждение США о том, что за нападением стоит "Исламское государство", заявив, что Вашингтон распространяет версию об "Исламском государстве", чтобы прикрыть своих "подопечных" в Киеве.

Белый дом настаивает, что атака не была связана с Украиной и отвергает заявления России как "еще одну кремлевскую пропаганду".

"Мы очень пристально следим за деятельностью этой группы и ее планированием, насколько это возможно... Именно через агрессивный способ наблюдения за "ИГИЛ" мы смогли дать россиянам предупреждение о том, что на самом деле они направляются к потенциальной террористической атаке в ближайшем будущем", — заявил координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Владимир Путин хоть и признает, что атаку совершили исламские боевики, но предполагает, что это также было в "пользу Украине и что Киев, возможно, сыграл свою роль".

Напомним, издание WP писало, что Путин из-за одержимости войной против украинцев проигнорировал предупреждение об атаке террористов.

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