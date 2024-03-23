Теракт в "Крокус Сити Холл" под Москвой: кто может стоять за атакой

В подмосковном Красногорске вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл". Это произошло в начале выступления группы "Пикник". По состоянию на данный момент известно про около 83 жертв. После стрельбы власти РФ сразу начали говорить об "украинском следе".

Однако украинский журналист Денис Казанский отметил, что массовое убийство под Москвой совершили не украинцы и не россияне из РДК. Ведь стрелки – почти наверняка смертники, а украинцы и русские так не работают. Кроме того, для Украины это не имеет вообще никакого смысла. Ничего кроме вреда такая акция точно не принесла бы.

"По почерку понятно, что нападение совершили то ли игиловцы, то ли другая схожая организация. Теперь это подтверждают и сообщения мировых СМИ, и свидетельские показания. Расстрел совершили люди, говорившие не на русском. Пишут, что таджики. Но российская пропаганда моментально бросилась использовать массовое убийство своих граждан для разжигания ненависти к украинцам и оправдания геноцида. Полоумный недомерок Медведев, депутаты, Z-людоеды - все радостно пляшут на трупах москвичей, соревнуясь друг с другом в том, кто призовёт убить побольше украинцев. Хорошо видно, что они счастливы из-за случившегося. Абсолютные нелюди", — пишет Казанский.

По мнению журналиста, стрелки в Москве не сделали ничего того, что не делают сами россияне в Украине уже два года. Были и массовые расстрелы людей под Киевом, и сгоревший торговый центр с людьми, летом 2022 года в Кременчуге, после удара российской ракеты.

"Но тогда погибших людей никому в России было не жаль. Все радовались и требовали еще больше убийств", — резюмировал Денис Казанский.

Напомним, СМИ показали первые фото внутри сгоревшего здания "Крокус Сити Холл" после теракта.

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