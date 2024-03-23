Теракт в "Крокус Сити Холл" под Москвой: в Сети появилась визуализация событий

Видео демонстрирует, как именно вооруженные автоматами люди вошли в этот комплекс и оказались в зрительном зале.

В Сети появилась визуализация теракта, совершенного в пятницу, 22 марта, в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном городе Красногорске.

Видео с воспроизведением событий этого нападения опубликовал в своем Telegram-канале российский оппозиционер, журналист Александр Невзоров.

Визуализация демонстрирует, как вооруженные автоматами люди вошли в этот комплекс и оказались в зрительном зале, где устроили пожар.

Белый Renault Symbol, из которого вышли четверо вооруженных людей, остановился вблизи "Крокус Сити Холл" в 19:50 по местному времени, незадолго до начала концерта группы "Пикник".

В помещение террористы вошли со стороны подземного паркинга и прошли по коридору, стреляя из автоматов в охранников и всех, кто был на пути.

В 20:03 они появились в зрительном зале и устроили пожар, воспользовавшись емкостями с бензином в рюкзаках.

В Сети появилась визуализация теракта в "Крокус Сити Холл" под Москвой

Что известно о террористах

Директор российской ФСБ Александр Бортников заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холли в Подмосковье. Среди них — два гражданина Таджикистана.

Российские власти сообщили, что задержание произошло возле границы с Украиной. В ФСБ РФ утверждают, что у них были "соответствующие контакты на украинской стороне".

В то же время, посол Беларуси в России Дмитрий Крутой сообщил, что после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" под Москвой белорусские спецслужбы помогали российским силовикам помешать террористам бежать через границу с Беларусью.

Напомним, в субботу, 23 марта, группировка джихадистов "Исламское государство" (ИД) обнародовала заявление с подробностями о вчерашнем нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы. Теракт объясняют войной между "Исламским государством" и "странами, борющимися с исламом".

Читайте также: