Теракт в "Крокус Сити Холл": Путин повторил версию ФСБ об "украинском следе"

Сегодня, 23 марта, президент России Владимир Путин наконец-то отреагировал на теракт в "Крокус Сити Холл", который произошел накануне.

Во время обращения к россиянам он пообещал наказать всех, кто причастен к стрельбе.

"Все исполнители теракта найдены и задержаны. Они пытались скрыться на территории Украины. На границе было подготовлено окно для выхода в Украину. Всего задержано 11 человек. Мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей. Это показательная казнь. Все исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание, мы установим и накажем каждого", – сказал диктатор.

Напомним, российские власти заявили о задержании четырех подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" у границы с Украиной. В ФСБ РФ утверждают, что у них были "соответствующие контакты на украинской стороне".

Отметим, что первые заявления о якобы причастности Украины к теракту начали раздаваться от российских политиков еще накануне. В Министерстве иностранных дел Украины такие обвинения назвали "спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе".

В МИДе считают, что эта провокация направлена на "создание условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества".

Издание The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет, что теракт организовало "Исламское государство". Спецслужбы США собрали разведданные о том, что "Вилаят Хорасан", афганская ячейка ИГ, планирует теракт в Москве. Эту информацию Вашингтон передавал Москве.

22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба перед началом выступления группы "Пикник".

По последним данным, погибли более 80 человек. Все подробности о теракте читайте в новости.

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