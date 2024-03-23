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Теракт в "Крокус Сити Холл": СМИ показали первые фото изнутри сгоревшего здания

Теракт в "Крокус Сити Холл": СМИ показали первые фото изнутри сгоревшего здания

В Москве произошла масштабная стрельба / Фото: Associated Press

На месте работают спасатели.

В Сети появились фото изнутри выгоревшего помещения "Крокус Сити Холл", где 22 марта произошла стрельба.

Соответствующие снимки опубликовало белорусское средство массовой информации NEXTA.

Крыша над зрительным залом завалилась, спасатели разбирают завалы.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что спасателям удалось проникнуть в зрительный зал, где на протяжении длительного времени была высокая температура и где был эпицентр возгорания.

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Напомним, 22 марта в городе Красногорске Московской области Российской Федерации прозвучали выстрелы в концертном зале Crocus City Hall перед выступлением группы "Пикник". Неизвестные открыли огонь из автоматов.

По информации Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек.

Официальные лица США в комментарии СМИ заявили, что ответственность за террористический акт несет Исламское государство (ИГИЛ). По их словам, в марте Вашингтон получил разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение "Исламского государства" ИГИЛ-К занимается подготовкой теракта в Москве.

Посольство США предупреждало о возможном теракте в России

7 марта посольство США в России призвало соотечественников избегать скоплений людей из-за угрозы терактов в Москве. Однако тогда речь шла о ближайших 48 часах.

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время совершить атаки на места массовых собраний в Москве, включая концерты, и рекомендует гражданам США избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", – говорилось в сообщении.

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