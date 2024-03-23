Теракт в "Крокус Сити Холл": СМИ показали первые фото изнутри сгоревшего здания

В Сети появились фото изнутри выгоревшего помещения "Крокус Сити Холл", где 22 марта произошла стрельба.

Соответствующие снимки опубликовало белорусское средство массовой информации NEXTA.

Крыша над зрительным залом завалилась, спасатели разбирают завалы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что спасателям удалось проникнуть в зрительный зал, где на протяжении длительного времени была высокая температура и где был эпицентр возгорания.

Напомним, 22 марта в городе Красногорске Московской области Российской Федерации прозвучали выстрелы в концертном зале Crocus City Hall перед выступлением группы "Пикник". Неизвестные открыли огонь из автоматов.

По информации Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек.

Официальные лица США в комментарии СМИ заявили, что ответственность за террористический акт несет Исламское государство (ИГИЛ). По их словам, в марте Вашингтон получил разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение "Исламского государства" ИГИЛ-К занимается подготовкой теракта в Москве.

Посольство США предупреждало о возможном теракте в России

7 марта посольство США в России призвало соотечественников избегать скоплений людей из-за угрозы терактов в Москве. Однако тогда речь шла о ближайших 48 часах.

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время совершить атаки на места массовых собраний в Москве, включая концерты, и рекомендует гражданам США избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", – говорилось в сообщении.

Читайте также: