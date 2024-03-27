Теракт в "Крокус Сити Холл": в Кремле не согласовали обвинения об "украинском следе"

В Кремле до сих пор согласовали, что именно говорить о теракте в концертном зале.

Президент-диктатор РФ Владимир Путин и чиновники провозглашают непоследовательную позицию относительно "украинского следа" в теракте в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Это может свидетельствовать о том, что Кремль не выработал шаблонной линии по обсуждению инцидента.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.

"Кремль еще не до конца понял, как согласовать свои информационные операции с реальностью провалов разведки и правоохранительных органов. Кроме того, Путин и другие чиновники не полностью объединились вокруг ложного нарратива о том, что Украина каким-то образом совершила нападение на концертный зал "Крокус" " 22 марта, ответственность за который взяла на себя ИГ", — отмечают в отчете.

Специалисты вспоминают обращение Путина 23 марта, в котором диктатор заявил, что нападающие связаны с Украиной. Впрочем, во время выступления на коллегии генпрокуратуры РФ 26 марта, он упомянул о нападении на "Крокус Сити Холл", призвав следователей установить все факты по делу, но не обвиняя прямо или косвенно Украину в этом нападении", отмечает Институт изучения войны.

В ISW отмечают, что Путин упомянул украинское правительство только один раз во время не связанной с этим части обращения о возвращении "потерянной" собственности России за границей.

"Это заметное изменение по сравнению с его обращением 25 марта, в котором утверждалось, что Украина была "заказчиком" нападения, и его обвинением 23 марта, что нападавшие бежали в Украину", — добавляют аналитики.

Кроме того, отмечают в ISW, представитель Кремля Дмитрий Песков также отказался прямо заявить, что якобы Украина организовала нападение на "Крокус Сити Холл", в ответ на вопросы журналистов, о том, как Москва отреагирует, если "подтвердит" причастность Украины.

"Колебания Путина между прямым обвинением Украины в один день и избеганием этого вопроса на следующий день свидетельствует о том, что Кремль еще не выработал шаблонной линии относительно того, как обсуждать атаку, вероятно, частично в результате шока, который испытала российская элита после ее последствий", — говорится в отчете.

Тем временем другие российские чиновники удвоили безосновательный нарратив Кремля, обвиняющий Украину в совершении атаки. Они признали, что властям РФ пока не хватает критически важной информации об атаке, что противоречит их собственным заявлениям и заявлениям других кремлевских чиновников.

В частности, глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников обвинил СБУ в том, что атака была совершена с участием США и Великобритании вроде бы для паники в российском обществе. Американские аналитики подчеркивают, что это давняя нарративная линия Кремля, пытающаяся представить войну в Украине как экзистенциальную войну против коллективного Запада. Позже шеф ФСБ заявил, что Россия еще не установила личность заказчика атаки.

Бортников также подчеркнул, что российские спецслужбы приняли все возможные меры, чтобы предотвратить пересечение нападающими украинской территории, что созвучно с заявлением Путина от 23 марта, но контрастирует с заявлениями "президента" Беларуси Александра Лукашенко от 26 марта.

Между тем, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 марта ответил на вопрос прессы о том, кто совершил нападение — Исламское государство (ИД) или Украина — "конечно, Украина". Позже он удвоил этот нарратив и заявил, мол, многое указывает на причастность Киева. Что больше — Патрушев даже предположил, что "российские спецслужбы и правоохранительные органы в конце концов придут к такому выводу".

"Украинский след" в теракте в "Крокус Сити Холл"

На следующий день после теракта, 23 марта, в российской ФСБ заявили о задержании четырех подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" у границы с Украиной. Якобы задержанные имели "соответствующие контакты на украинской стороне". Впоследствии диктатор РФ Владимир Путин также повторил версию ФСБ об "украинском следе".

В украинском ГУР отреагировали на заявления из Москвы. Представитель разведки Андрей Юсов подчеркнул, что, в частности, обвинение ФСБ — это "ложь и попытка привлечь украинский след со стороны российского режима, чем они собственно занимают с первых минут, как этот теракт происходил".

Кроме того, Совет национальной безопасности США однозначно отверг попытки агрессорки России привязать Украину к теракту в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Отмечается, Вашингтон предупреждал РФ об угрозе теракта со стороны ИГИЛ.

К слову, Reuters сообщило, что разведка США подтверждает причастность ИГ к теракту в РФ. Кроме того, боевики ИГ сами подтвердили, что информагентству Aamaq, что это они организовали теракт в Подмосковье.

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