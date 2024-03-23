Теракт в "Крокус сити холл": все подробности и версии расстрела людей во время концерта

В России заявили, что к теракту в Подмосковье причастны таджики.

В зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". В здании также раздался взрыв, после чего начался пожар. В настоящее время известно о более 80 погибших и более 100 раненых, заявили в ФСБ. Российские чиновники уже назвали нападение терактом и задержали "причастных". В Вашингтоне заявили, что нет никаких признаков причастности к нападению Украины.

ТСН.ua собрал все, что известно о ЧП.

В начале марта посольство США в России предупреждало о возможной подготовке терактов в Москве. В частности, граждан США призывали избегать больших скоплений людей, например, концерты.

Тогда Владимир Путин назвал такие предупреждения "шантажом и провокацией". Однако предупреждения оправдались. 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба.

С самого начала сообщалось, что стрельбу на концерте начала группа людей.

После этого нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар.

Теракт под Москвой / Фото: Associated Press

"Находившиеся в зале люди легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего начали выбираться. Многим удалось", — писали Телеграмм-каналы.

Как сообщило российское медиа Mash, несколько вооруженных мужчин в камуфляже вошли в заведение и начали расстреливать всех попавшихся им на глаза. Первыми жертвами стали посетители ТЦ в фойе. Далее они переместились в концертный зал и там продолжили стрельбу.

На место выехали более 50 бригад скорой помощи.

Как сообщила "База", охрана ТЦ не имела огнестрельного оружия. Они были вооружены только дубинками и электрошокерами. По предварительным данным, несколько охранников могли быть убиты одними из первых.

Вместимость зала "Крокус Сити Холла" – 7300 человек. К моменту атаки террористов он не успел заполниться полностью.

По данным российского медиа SHOT, погибли более 80 человек, многие тела были обнаружены в туалетах, комнатах для кормления и помещениях, где уборщики хранили инвентарь — там люди скрывались от стрельбы и, скорее всего, задохнулись из-за дыма.

Реакция Украины

Главное управление разведки при Министерстве обороны Украины заявило, что теракт в подмосковном Красногорске – это спланированная и сознательная провокация российских спецслужб по указанию Путина.

Таким образом руководство РФ хочет оправдать еще более жесткие удары по Украине и тотальную мобилизацию в России.

"Публичную казнь людей в Москве следует понимать как угрозу Путина еще большей эскалацией и расширением войны", — заявили в ГУР.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к событиям в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл", где произошла стрельба. Данные события имеют признаки террора, который руководство страны-агрессора практикует против собственного населения.

"Украина никогда не применяла террористические методы войны, терроризм как метод ведения войны, в отличие от Российской Федерации", – отметил он.

Что говорят в США

В США пока не могут оценить, связано ли предупреждение американского посольства в Москве в начале марта с терактом в "Крокус Сити Холл", который произошел 22 марта. Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в комментарии телеканалу Fox News.

"Мы сейчас не знаем, насколько это предупреждение и эта атака связана. Но у нас были некоторые опасения относительно возможности террористической атаки в Подмосковье и ее окрестностях в начале этого месяца", — сообщил чиновник.

Кирби подчеркнул, что в настоящее время Вашингтону необходимо получить больше информации о событии, чтобы "сложить пазл воедино".

Читайте также: Теракт в Подмосковье: неизвестные в камуфляже расстреляли десятки россиян (видео)

Впоследствии официальные лица США подтвердили заявления СМИ о том, что ответственность за террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области Российской Федерации несет Исламское государство (ИГИЛ). Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что в марте Вашингтон получил разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение "Исламского государства" ИГИЛ-К занимается подготовкой теракта в Москве.

Один из американских чиновников сказал журналистам, что члены ИГИЛ "активно действуют" на территории России. Со своей стороны представители контртеррористической службы США заявили, что после относительно продолжительного "затишья" ИГИЛ пытается усилить свои внешние атаки, однако большинство их планов в Европе было сорвано.

Что говорят в России

Сразу после стрельбы в "Крокус Сити Холл" спикер МИД РФ Мария Захарова потребовала у США передать всю информацию о подготовке нападения. Событие она назвала кровавым терактом.

Соратник Путина, чеченский лидер Рамзан Кадыров, и другие российские чиновники осудили теракт и требуют наказать виновных. Соболезнования России выразили в ООН и Александр Лукашенко.

Фото: Associated Press

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил еще, что если будет установлена причастность Киева и его "вдохновителей", то все должны быть "найдены и безжалостно уничтожены, как террористы".

Президент Владимир Путин пожелал "выздоровления" пострадавшим в результате стрельбы и пожара в концертном зале.

В России заявили, что к теракту в Подмосковье причастны таджики

Россия заявила, что якобы граждане Таджикистана причастны к теракту в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. В Сети появились фото предполагаемых подозреваемых.

РФ подозревает таджиков в нападении на Крокус Сити

РФ подозревает таджиков в нападении на Крокус Сити

РФ подозревает таджиков в нападении на Крокус Сити

МИД Таджикистана уже отреагировал на эти заявления. Там заявили, что не получали от Москвы официальную информацию.

"Отмечаем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулированной ныне фейковой информации о причастности граждан Таджикистана. В этой связи просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России", — говорится в сообщении.

Читайте также: