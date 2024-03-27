Теракт в "Крокус Сити Холл": заявление Лукашенко подрывает нарратив Кремля о причастности Киева

У Лукашенко очень мало очевидных стимулов врать, считают аналитики.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что устроившие стрельбу и поджог в "Крокус Сити Холл" террористы с самого начала двигались в сторону Беларуси, предположительно, чтобы предупредить дискуссию о гипотетических связях преступников с Минском.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что заявление Лукашенко о том, что террористы "не смогли проникнуть в Беларусь" благодаря действиям белорусских спецслужб, противоречит заявлению президента РФ Владимира Путина о якобы движении подозреваемых к границе с Украиной.
По информации ISW, вероятное место задержания террористов расположено примерно в 95 километрах от украинской границы в ближайшей точке или в 130 километрах от пересечения трассы Е101 из Украины. Эта точка также расположена примерно в 124 километрах от границы с Беларусью и примерно в 25 километрах от автомагистрали А-240, ведущей в Гомель.
В отчете говорится, что заявление Лукашенко о якобы предотвращении проникновения террористов в Беларусь предполагает сценарий, при котором нападающие сначала двигались по трассе А-240, однако увидели блокпосты или другие сдерживающие факторы и изменили свой курс на восток по лесным дорогам на трассу Е101.
Аналитики также подчеркнули, что у Лукашенко очень мало очевидных мотивов врать.
"Лукашенко, возможно, хотел предупредить дискуссию о гипотетических связях нападающих с Беларусью, заявив, что белорусские силы сыграли важную роль в их арестах. Хотя заявление Лукашенко подрывает устоявшуюся кремлевскую позицию, она снижает его уязвимость перед попытками Кремля использовать побег нападающих для оказания давления на него в будущем", — добавили в ISW.
Напомним:
Лукашенко заявил, что террористы, совершившие теракт в концертном зале Crocus City Hall, сначала ехали в сторону белорусской границы.
"Я почему это сказал? Потому что начали Путина упрекать... Но мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие", — добавил Лукашенко.
22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба перед началом выступления группы "Пикник". В ТРЦ вошли четыре человека и начали расстреливать всех на своем пути. В концертном зале террористы устроили пожар, поджег сиденья. После этого они скрылись на автомобиле.
ФСБ утверждает, что террористы планировали перейти украино-российскую границу и имели контакты на украинской стороне. ГУР еще в день теракта заявил, что атака под Москвой — это спланированная и сознательная провокация российских спецслужб, которая, наконец, закончится обвинениями в адрес Украины.
23 марта "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт и назвало его "жесточайшей за последние годы атакой".
24 марта суд в Москве арестовал четырех подозреваемых в совершении теракта.
По состоянию на 25 марта официальное число погибших достигло 133 человек.
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