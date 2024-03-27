Теракт в "Крокус Сити Холл": заявление Лукашенко подрывает нарратив Кремля о причастности Киева

У Лукашенко очень мало очевидных стимулов врать, считают аналитики.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что устроившие стрельбу и поджог в "Крокус Сити Холл" террористы с самого начала двигались в сторону Беларуси, предположительно, чтобы предупредить дискуссию о гипотетических связях преступников с Минском.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что заявление Лукашенко о том, что террористы "не смогли проникнуть в Беларусь" благодаря действиям белорусских спецслужб, противоречит заявлению президента РФ Владимира Путина о якобы движении подозреваемых к границе с Украиной.

По информации ISW, вероятное место задержания террористов расположено примерно в 95 километрах от украинской границы в ближайшей точке или в 130 километрах от пересечения трассы Е101 из Украины. Эта точка также расположена примерно в 124 километрах от границы с Беларусью и примерно в 25 километрах от автомагистрали А-240, ведущей в Гомель.

В отчете говорится, что заявление Лукашенко о якобы предотвращении проникновения террористов в Беларусь предполагает сценарий, при котором нападающие сначала двигались по трассе А-240, однако увидели блокпосты или другие сдерживающие факторы и изменили свой курс на восток по лесным дорогам на трассу Е101.

Аналитики также подчеркнули, что у Лукашенко очень мало очевидных мотивов врать.

"Лукашенко, возможно, хотел предупредить дискуссию о гипотетических связях нападающих с Беларусью, заявив, что белорусские силы сыграли важную роль в их арестах. Хотя заявление Лукашенко подрывает устоявшуюся кремлевскую позицию, она снижает его уязвимость перед попытками Кремля использовать побег нападающих для оказания давления на него в будущем", — добавили в ISW.

Напомним:

Лукашенко заявил, что террористы, совершившие теракт в концертном зале Crocus City Hall, сначала ехали в сторону белорусской границы.

"Я почему это сказал? Потому что начали Путина упрекать... Но мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие", — добавил Лукашенко.

22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба перед началом выступления группы "Пикник". В ТРЦ вошли четыре человека и начали расстреливать всех на своем пути. В концертном зале террористы устроили пожар, поджег сиденья. После этого они скрылись на автомобиле.

ФСБ утверждает, что террористы планировали перейти украино-российскую границу и имели контакты на украинской стороне. ГУР еще в день теракта заявил, что атака под Москвой — это спланированная и сознательная провокация российских спецслужб, которая, наконец, закончится обвинениями в адрес Украины.

23 марта "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт и назвало его "жесточайшей за последние годы атакой".

24 марта суд в Москве арестовал четырех подозреваемых в совершении теракта.

По состоянию на 25 марта официальное число погибших достигло 133 человек.

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