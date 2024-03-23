Теракт в "Крокус Сити" под Москвой повлияет на ход войны в Украине — Bloomberg

Вероятной реакцией государства-агрессора могут стать новые массовые атаки дронов и ракетные удары по Украине.

Масштабный теракт, совершенный в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном городе Красногорске, власти России попытаются использовать как повод для усиления военных действий в Украине.

Такое предположение сделали в американском издании Bloomberg со ссылкой на мнение экспертов.

В России сразу после совершенного вооруженного нападения, в результате которого погибли почти полторы сотни человек, начали распространять версию о возможной причастности Украины.

"Очевидный способ, которым Кремль распространяет эту информацию, заключается в том, чтобы связать это как-то с войной в Украине", — сказал Чарльз Личфилд, заместитель директора Центра геоэкономики Атлантического совета в Вашингтоне.

По его словам, вероятной реакцией государства-агрессора могут стать новые массовые атаки дронов и ракетные удары, хотя усиленные обстрелы уже происходили до этого теракта.

Bloomberg называет нынешнюю ситуацию в России "возвращением к предыдущему периоду правления Путина", когда террористы-смертники унесли жизни десятков человек.

"Это разрушило иллюзию безопасности в Москве, которую Путин пытался культивировать в течение более двух лет после вторжения в Украину", — пишет издание.

В издании отметили, что нападение на концертный зал "Крокус Сити" стало крупнейшим актом терроризма в Москве после инцидента с захватом заложников на мюзикле "Норд-Ост" в 2002 году, когда погибли по меньшей мере 170 человек, включая десятки нападавших.

Что произошло в "Крокус Сити"

Как сообщалось ранее, вечером в пятницу, 22 марта, в зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". В здании также раздался взрыв, после чего начался пожар.

Главное управление разведки при Министерстве обороны Украины заявило, что теракт в подмосковном Красногорске – это спланированная и сознательная провокация российских спецслужб по указанию Путина.

Между тем заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил еще, если будет установлена причастность Киева и его "вдохновителей", то все должны быть "найдены и безжалостно уничтожены, как террористы".

Напомним, российские власти заявили о задержании четырех подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" у границы с Украиной. В ФСБ РФ утверждают, что у них были "соответствующие контакты на украинской стороне".

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