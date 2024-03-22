Теракт в "Крокус Сити" в Подмосковье: в Офисе президента призвали РФ остановиться

Террористический акт со стрельбой и пожаром в концертном зале "Крокус Сити Холл", который устроили неизвестные в подмосковном городе Красногорске, прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Украина "совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", и призвал Российскую Федерацию остановиться в терроризме как методе ведения войны против своего населения и против Украины.

Видео с соответствующим комментарием опубликовано в Telegram-канале Михаила Подоляка.

Советник главы ОПУ напомнил, что в Украине идет полномасштабная война с российской регулярной армией и с РФ как страной, на которой "все будет решено именно на поле боя".

"Для Украины важно провести эффективные боевые действия, наступательные действия для того, чтобы уничтожить российскую регулярную армию и таким образом закончить эту войну", — заявил Подоляк.

Также он подчеркнул, что Украина никогда не использовала террористические методы ведения войны в отличие от РФ.

"Напомню, что даже в новейшей российской истории неоднократно были прецеденты, когда использовались теракты против своих граждан – Каширское шоссе, Норд-Ост – для оправдания последующих геноцидных действий против той или иной этнической группы", – отметил Подоляк.

В то же время советник главы Офиса президента напомнил, что задолго до этого теракта, 9 марта представители иностранных государств, находящиеся в Москве в рамках своих посольств, предупреждали о возможности проведения терактов "для соответствующих последующих пропагандистских или других действий РФ, чтобы продолжать оправдывать масштабную мобилизацию, милитаризацию и абсолютно дерзкие геноцидные ракетные обстрелы гражданского населения Украины".



"Поэтому еще раз — никакого отношения к терактам, стрельбы в "Крокус Сити" Украина точно не имеет. Считаю, что РФ нужно остановиться в терроризме как методе ведения войны против своего населения и против Украины", — резюмировал Михаил Подоляк.

Напомним, посольства США, Германии и Великобритании в РФ 9 марта сообщили о возможных терактах в Москве в ближайшие 48 часов и призвали своих граждан избегать поездок в Россию.

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