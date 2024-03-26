Теракт в "Крокусе": спецслужбы РФ заявлениями об "следе" Украины провоцируют "ИГИЛ" на еще более мощный удар — эксперт

Москва отчаянно ищет "украинский след" в террористической атаке в Подмосковье и говорит о "причастности" Киева.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за расстрел посетителей в "Крокус Сити Холл" в России. В заявлении с подробностями о нападении они назвали это войной между "Исламским государством" и "борющимися с исламом странами".

Как пишет военный эксперт Александр Коваленко, российские спецслужбы не только не сделали ничего, чтобы предотвратить террористический акт, но и делают все, чтобы бойня повторилась как можно быстрее.

"В то время как практически все российские руководители ответственных структур, Александр Бортников (директор ФСБ), Николай Патрушев (секретарь СНБО) и прочие, в один голос заявляют, что за бойней в “Крокус Сити Холл” якобы стоит Украина, ИГ-Хорасан, ячейка ИГИЛ организовавшая теракт, буквально вскипает.", — говорит эксперт.

Александр Коваленко отметил, что эта ячейка "ИГИЛ" с 2021 года угрожает России терактами и впервые за все это время она смогла реализовать первый, столь успешный и столь кровавый террористический акт, но руководство российских спецслужб вместо того, чтобы признать это, сваливает все на Украину .

"Оно и понятно, пропаганда сейчас у российских спецслужб доминирует над здравым смыслом, но… Но ИГ-Хорасан это не нравится и форменно бесит функционеров ячейки. Они записывали видео во время теракта, делали заявления буквально сразу после его совершения и некоторое время спустя, публиковали видео, на которых буквально выпрыгивали из штанов, мол: “Это мы! Это мы!” Всё западное разведсообщество аналогично указывает на ИГ-Хорасан, мол – вот она угроза, это их рук преступление, но для Москвы – нет, вектор обратный", — говорит эксперт.

По мнению Коваленко, все это приводит к тому, что взбешенное с 2021 года на Россию ИГ "Хорасан" в ближайшее время достигнет пика своего возмущения и проведет на территории РФ еще один теракт.

"По масштабу не менее кровавый, нежели тот, что мы видели в “Крокус Сити Холл”. Поведение руководства российских спецслужб лишь ускоряет совершение следующей резни. Хотя, не исключено, что это только им и надо, но это уже совсем другая история…", – резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, издание US. News описало хронологию событий до и после теракта в "Крокус Сити Холл".

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