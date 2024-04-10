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Теракт в Крокусе: в Белом доме прокомментировали заявления РФ о причастности фирмы Burisma

Теракт в Крокусе: в Белом доме прокомментировали заявления РФ о причастности фирмы Burisma

Джек Салливан прокомментировал новые заявления РФ по поводу теракта в Москве. / Фото: Associated Press

Кремлю чудо известно, что теракт устроили боевики ИГИЛ.

В Белом доме прокомментировали российские заявления о том, что якобы компания Burisma, зарегистрированная в Украине, якобы финансировала террористические акты против РФ.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан категорически опроверг и назвал "нонсенсом" подобные заявления, передает Укринформ.

Он заявил, что российскому руководству отлично известно, что теракт был устроен боевиками террористической группировки ИГИЛ.

"Это нонсенс. Россия знает, что теракт в Москве совершила "ИГИЛ", мы знаем, что теракт в Москве совершил "ИГИЛ". Мы предупреждали Россию о предполагаемом теракте в Москве, все остальное – это шум", — подчеркнул Салливан.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ придумали очередной фейк о причастности украинцев к теракту в "Крокусе".

Кроме того, мы ранее информировали, что в России началась мобилизация выходцев из Средней Азии после теракта в Москве.

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