Теракт в Ливерпуле: полиция установила личность взрывателя такси

Злоумышленник погиб при взрыве.
Британская полиция установила личность террориста, взорвавшего такси в Ливерпуле.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 16 ноября.
Злоумышленника, который сам и погиб при взрыве, звали Имад ас-Свилмин. Ему было 32 года. В последнее время он жил в Ливерпуле, а вскоре до теракта арендовал еще одно помещение.
В нем и в его доме полиция проводит обыски. По словам главного инспектора Ливерпуля, во время обысков уже обнаружили веские доказательства. Впрочем, какие именно он не уточнил.
Взрыв произошел в воскресенье утром на парковке одной из городских клиник. Полиция квалифицировала взрыв как теракт. Избежать жертв удалось благодаря действиям таксиста Дэвида Перри. Он на подъезде к месту назначения обратил внимание на странное поведение пассажира. Заперев его в машине, успел выскочить из такси. Именно это и сохранило ему жизнь.
Как сообщалось, британская полиция назвала терактом совершенное в октябре кровавое убийство депутата палаты общин Дэвида Эмесса. Следователи заявили, что не исключено, что может быть связь с исламским экстремизмом. По подозрению в убийстве депутата задержали 25-летнего мужчину сомалийского происхождения.
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