Теракт в Магдебурге: в МИДе рассказали о состоянии пострадавшей украинки

Посольство Украины контролирует ситуацию с пострадавшей на ярмарке в Магдебурге.

Украинка, получившая ранения в результате наезда автомобиля на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге, находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, пишет Общественное.

Консул Посольства Украины в Германии посетил пострадавшую в результате наезда автомобиля на рождественскую ярмарку в Магдебурге украинку, 1972 года рождения, в больнице 22 декабря.

Он рассказал, что женщине предоставляется необходимое лечение, а дипломатическое представительство находится на постоянной связи с медицинским учреждением и родственниками потерпевшей. Дело находится под контролем Посольства Украины в Германии.

Напомним, что вечером 20 декабря в немецком Магдебурге автомобиль врезался в рождественскую ярмарку. Пятеро человек погибли, еще более 200 получили травмы.

По информации СМИ, мужчина, устроивший теракт в Магдебурге, родом из Саудовской Аравии и работал в клинике.

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