Теракт в Новом Орлеане: ФБР установило личность водителя пикапа

Водитель пикапа, который специально врезался в толпу, праздновавшую Новый год во Французском квартале Нового Орлеана, а затем открыл огонь по полиции, был опознан как 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, гражданин США из Техаса.

Об этом сообщает Reuters.

В результате нападения, которое ФБР классифицировало как теракт, погибло по меньшей мере 10 человек, еще 35 получили ранения. По словам официальных лиц, подозреваемый погиб на месте в перестрелке с полицией.

"В автомобиле был обнаружен флаг ИГИЛ. Сейчас ФБР работает над установлением возможных связей и причастности субъекта к террористическим организациям", — говорится в заявлении Федерального бюро расследований США.

При осмотре автомобиля, который стал орудием убийства в новогоднюю ночь, следователи обнаружили оружие и предполагаемое взрывное устройство. Несколько аналогичных устройств, похожих на самодельные бомбы, были обнаружены во Французском квартале этой же ночью. В ФБР также сообщили, что преступник, скорее всего, арендовал автомобиль для совершения теракта.

По словам представителя властей Троя Картера, нападавший был в полной военной экипировке, а спустя несколько часов после теракта число жертв теракта увеличилось до 15 человек. Однако правоохранительные органы пока не подтвердили эту информацию.

"Ситуация нестабильна, и мы сотрудничаем с многочисленными местными и федеральными правоохранительными органами, чтобы обеспечить полное и тщательное расследование и привлечь к ответственности тех, кто мог быть причастен к этому инциденту", — заявил губернатор Луизианы Джефф Лэндри.

Напомним, аналогичный теракт произошел недавно в Германии. 20 декабря, в Магдебурге мужчина на автомобиле въехал в толпу людей на рождественской ярмарке.

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