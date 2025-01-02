Теракт в ​​Новом Орлеане и взрыв возле отеля Трампа в Лас-Вегасе: следствие ищет связь

Два инцидента, которые произошли в США в первые сутки нового 2025 года, имеют поверхностное сходство.

Следователи пытаются установить, связан ли теракт в Новом Орлеане в новогоднюю ночь со взрывом автомобиля Tesla Cybertruck возле отеля Трампа в Лас-Вегасе.

Об этом пишет The New York Times.

Следствие пока не установило, как связаны исполнитель теракта в Новом Орлеане и человек, арендовавший взорвавшийся автомобиль. Но одна зацепка у правоохранителей все же есть: мужчины выбрали легкие цели и арендовали автомобили через одно приложение для аренды бюджетных автомобилей Turo.

"Я поручил своей команде обеспечить наличие всех ресурсов в распоряжении федеральных, государственных и местных правоохранительных органов, чтобы быстро завершить расследование в Новом Орлеане и убедиться, что больше не существует угрозы американскому народу", — сказал президент США Джо Байден в кратком заявлении для журналистов в Кэмп-Дэвиде.

На пресс-конференции шериф Кевин Макмахилл из полицейского управления Лас-Вегаса заявил, что основная версия следствия рассматривает взрыв как "единичный инцидент", но пока не могут полностью исключить связь с терактом в Новом Орлеане.

По словам шерифа, то, что оба мужчины использовали приложение Turo, является просто "совпадением".

Напомним, 1 января в Новом Орлеане пикап въехал в толпу во время празднования Нового года. Следствие установило, что за рулем автомобиля был 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, гражданин США из Техаса, прослуживший в армии 8 лет. После того как террорист погиб в перестрелке с полицией, в его автомобиле был обнаружен флаг ИГИЛ.

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