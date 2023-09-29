Теракт в Пакистане: взорвался смертник, десятки погибших (фото)

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

В городе Мастунг (Пакистан) вблизи мечети прогремел взрыв. По последним данным, погибли не менее 50 человек.

Об этом сообщает Sky News.

Глава полиции Абдул Халик Шейх подтвердил, что взрыв был совершен смертником. По его словам, при попытке остановить нападавшего был убит старший офицер полиции.

На месте теракта / Фото: Associated Press

Раненых доставили в ближайшие больницы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Власти объявили чрезвычайное положение. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, 30 января в Пакистане террорист-смертник взорвался в мечети. Первоначально сообщалось о 28 погибших и 150 раненых, впоследствии количество жертв возросло. Этот террористический акт стал самым масштабным для Пешавара за последнее десятилетие.

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