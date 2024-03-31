Теракт в Подмосковье: МИД РФ требует от Украины выдать главу СБУ Малюка

Российский МИД опубликовал абсурдное заявление – обвиняет главу СБУ Василия Малюка в якобы ответственности за теракт в подмосковном Crocus City Hall и требует от Украины выдать его.

Таким образом, Кремль решил официально "положить ответственность" за теракт на Украину.

"Совершенный 22 марта в городе Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт — далеко не первая террористическая атака против нашей страны (России. – Ред.) в последнее время. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают на то, что следы всех этих преступлений ведут в Украину", – говорится в сообщении МИД страны-агрессорки.

О каких именно "следах" идет речь, оккупанты конечно же не уточнили.

Также россияне убеждают, что украинцы виновны в убийстве пропагандистов Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, ранении Захара Прилепина, подрыве Крымского моста и других.

"В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте всех причастных к этим терактам лиц. Среди этих требований – арест главы СБУ В.Малюка, который цинично признал 25 марта организацию Украины подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрыл детали организации других терактов в Российской Федерации", – говорится в заявлении.

В российском ведомстве цинично заявили, что "борьба с международным терроризмом – долг каждого государства" и призвали Украину "прекратить любую поддержку террористической деятельности".

Отметим, что "Исламское государство" заявило об ответственности за нападение в "Крокусе".

Напомним, что 26 марта суд Москвы заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка "по обвинению в террористическом акте".

Ранее Василий Малюк рассказал, кто бомбил Крымский мост и как пропагандист и военный преступник Прилепин остался без гениталий.

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