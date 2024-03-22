Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Теракт в Подмосковье: неизвестные в камуфляже расстреляли десятки россиян (видео)

Теракт в Подмосковье: неизвестные в камуфляже расстреляли десятки россиян (видео)

Стрельба в ТЦ под Москвой: России пишут о десятках погибших. Фото: X (Twitter)

Стреляло как минимум три человека.

В пятницу вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник".

Об этом сообщает ряд российских Телеграмм-каналов, в том числе Baza, Astra, ТАСС, РИА Новости.

По предварительной информации, 50 человек погибли, еще более 100 ранены.

Очевидцы также сообщили о взрыве в здании "Крокус Сити Холл". Над домом видны клубы черного дыма.

По данным "РИА Новости", стреляли как минимум три человека в камуфляже.

Корреспондент "РИА Новости", который был на месте событий, рассказал, что в партер "Крокус сети холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно ранены.

После этого, по его словам, бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар.

Он также рассказал, что находившиеся в зале люди легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться.

Напомним, недавно в Сети появились видео атаки беспилотниками московского аэропорта Домодедово. После удара по территории аэропорта вспыхнули пожары.

Читайте ведущие новости дня:

Похожие темы:

Следующая публикация