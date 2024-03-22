Теракт в Подмосковье: неизвестные в камуфляже расстреляли десятки россиян (видео)

Стреляло как минимум три человека.

В пятницу вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник".

Об этом сообщает ряд российских Телеграмм-каналов, в том числе Baza, Astra, ТАСС, РИА Новости.

По предварительной информации, 50 человек погибли, еще более 100 ранены.

Очевидцы также сообщили о взрыве в здании "Крокус Сити Холл". Над домом видны клубы черного дыма.

NOW — Crocus City Hall поблизости от Москвы находится на берегу по several gunmen оголошено на площади в центре отдыха. pic.twitter.com/cdxJvSgLeo — Disclose.tv (@disclosetv) March 22, 2024

По данным "РИА Новости", стреляли как минимум три человека в камуфляже.

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В настоящее время террористы вписались в Crocus City Hall в Москву pic.twitter.com/kwgGglvjiV — What the media hides. (@narrative_hole) March 22, 2024

Корреспондент "РИА Новости", который был на месте событий, рассказал, что в партер "Крокус сети холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно ранены.

После этого, по его словам, бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар.

Три gunmen dressed в military camouflage and armed with assault rifles launched in atacck in Crocus City Hall, shopping center in the Northwest Moscow, resulting in the least 20 fatalities.



Это этот terrorist борьба с тем, что государственный союз должен был warned about? pic.twitter.com/gEFNyR9S5Q — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) 22 марта 2024

Он также рассказал, что находившиеся в зале люди легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться.

Напомним, недавно в Сети появились видео атаки беспилотниками московского аэропорта Домодедово. После удара по территории аэропорта вспыхнули пожары.

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