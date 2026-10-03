Теракт в самолете FlyDubai может иметь исламистский след: что известно о втором пилоте

Самолёт FlyDubai после приземления / © Associated Press

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Второго пилота, подозреваемого в нападении на капитана пассажирского самолета авиакомпании Flydubai, ранее перевели на другую должность в национальной авиакомпании Омана из-за опасений относительно его радикальных взглядов. Речь идет о гражданине Омана Хамаме аль-Хаммами, который 30 сентября был вторым пилотом рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, осведомленные о ситуации, и израильского чиновника.

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По данным источников CNN, аль-Хаммами в свое время был отстранен от летной подготовки в Oman Air из-за опасений относительно его экстремистских взглядов и назначен на другую должность в авиакомпании.

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Эта информация стала одной из ключевых новых подробностей расследования нападения на борту самолета, поскольку после увольнения из Oman Air мужчина впоследствии продолжил работать в других авиакомпаниях и в конечном итоге оказался в кабине самолета Flydubai.

Пилота отстранили от полетов в Омане

CNN сообщает, что аль-Хаммами около семи лет проработал в Oman Air и уволился из компании в феврале 2025 года. Один из источников рассказал, что его перевели с летной работы на другую должность после того, как в компании возникли опасения относительно его радикальных взглядов.

Впоследствии мужчина работал в Royal Air Maroc, а в январе 2026 года уволился из этой компании. По словам израильского чиновника, в Flydubai он проработал около восьми месяцев.

В Royal Air Maroc подтвердили агентству Reuters, что в 2025 году аль-Хаммами проходил в компании трёхмесячное обучение, однако его заявку на дальнейшую работу отклонили. Авиакомпания не уточнила причины такого решения.

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У нападавшего были исламистские взгляды

CNN также изучила удаленные профили аль-Хаммами в социальных сетях. По данным телеканала, они свидетельствуют о его глубокой религиозности и радикально консервативных, в том числе исламистских, взглядах.

В удаленных постах аль-Хаммами рассказывал, в частности, о трудностях, с которыми сталкивалась его мать, подбирая ему будущую жену, которая согласилась бы на его условия: носить никаб, покрывало для лица, и прекратить работать после замужества. Он также осуждал смешанные по полу рабочие места, утверждая, что они развращают женщин.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что подозреваемый, вероятно, подвергся «исламистской радикальной индоктринации». В то же время окончательные мотивы его действий ещё устанавливаются следствием.

В ходе расследования особое внимание было уделено тому, что мужчина работал пилотом на международных рейсах после того, как в Oman Air возникли опасения относительно его взглядов.

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Второй пилот напал на капитана с топором

По данным Reuters, генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов Хамад Сейф аш-Шамси заявил, что второй пилот пытался совершить «террористический акт». Он напал на капитана в кабине с помощью пожарного топора, входящего в штатное аварийное оборудование самолета, а затем пытался захватить управление.

Пассажиры и члены экипажа смогли обезвредить нападавшего. Управление самолетом взял на себя находившийся на борту запасной пилот, после чего Boeing 737 совершил посадку в аэропорту Табук на северо-западе Саудовской Аравии. Там второго пилота задержали правоохранительные органы.

Reuters отмечает, что на борту находились более 170 пассажиров и членов экипажа, причем большинство пассажиров были гражданами Израиля. Именно поэтому этот инцидент привлек особое внимание израильских правоохранительных органов.

Израиль присоединился к расследованию

После приземления в Саудовской Аравии второго пилота впоследствии доставили в Абу-Даби. Израильские следователи должны принять участие в расследовании совместно с представителями ОАЭ.

Израильские власти также выясняют, действовал ли аль-Хаммами самостоятельно или мог получать чьи-то указания. Расследование возглавляют Объединённые Арабские Эмираты.

Отдельный вопрос, который теперь предстоит выяснить следователям, — как пилот, в отношении которого ранее возникали опасения из-за радикальных взглядов, смог попасть в состав экипажа рейса в Тель-Авив.

Flydubai заявила, что не может комментировать подробности инцидента, пока продолжается расследование. Окончательные выводы относительно мотивов второго пилота и обстоятельств нападения пока не обнародованы.

Напомним, авиакомпания Flydubai временно приостановила выполнение всех рейсов в Израиль и из Израиля после инцидента на борту самолета, который 30 сентября летел из Дубая в Тель-Авив.

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