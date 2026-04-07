- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 846
- Время на прочтение
- 1 мин
Теракт в Стамбуле: боевики в камуфляже пытались штурмовать израильское консульство
Группа вооруженных боевиков в камуфляже пыталась прорваться к зданию израильского консульства в Стамбуле, один террорист был убит, еще двое — «нейтрализованы с травмами».
В турецком мегаполисе группа вооруженных нападавших пыталась штурмовать здание дипломатического представительства Израиля, что привело к упорной перестрелке в центре Стамбула.
Об этом сообщили Новости.LIVE.
Детали атаки
Злоумышленники, одетые в камуфляжную форму, прибыли в консульство с длинноствольным автоматическим оружием. Террористы попытались прорваться через главный пункт пропуска в здание, однако были остановлены огнем охраны и полиции.
В результате столкновения один террорист был убит, еще двое — «нейтрализованы с травмами», по словам губернатора Стамбула.
Двое сотрудников полиции получили легкие ранения.
По предварительным данным, во время нападения в учреждении находилось минимальное количество сотрудников, никто из дипломатов не пострадал.
Район диппредставительства полностью заблокирован спецназначенцами.
Министр внутренних дел Турции сообщил, что личности террористов установлены — один из них принадлежит к религиозной организации, еще один был связан с наркобизнесом.
