Теракт в Стамбуле: боевики в камуфляже пытались штурмовать израильское консульство

Группа вооруженных боевиков в камуфляже пыталась прорваться к зданию израильского консульства в Стамбуле, один террорист был убит, еще двое — «нейтрализованы с травмами».

Светлана Несчетная
Стрельба возле консульства Израиля в Стамбуле.

Стрельба возле консульства Израиля в Стамбуле. / © скриншот с видео

В турецком мегаполисе группа вооруженных нападавших пыталась штурмовать здание дипломатического представительства Израиля, что привело к упорной перестрелке в центре Стамбула.

Об этом сообщили Новости.LIVE.

Детали атаки

Злоумышленники, одетые в камуфляжную форму, прибыли в консульство с длинноствольным автоматическим оружием. Террористы попытались прорваться через главный пункт пропуска в здание, однако были остановлены огнем охраны и полиции.

В результате столкновения один террорист был убит, еще двое — «нейтрализованы с травмами», по словам губернатора Стамбула.

Двое сотрудников полиции получили легкие ранения.

По предварительным данным, во время нападения в учреждении находилось минимальное количество сотрудников, никто из дипломатов не пострадал.

Район диппредставительства полностью заблокирован спецназначенцами.

Министр внутренних дел Турции сообщил, что личности террористов установлены — один из них принадлежит к религиозной организации, еще один был связан с наркобизнесом.

