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Теракт в церкви в Дамаске: смертник взорвал себя во время службы, десятки погибших
В греческой православной церкви святого Илии в Дамаске смертник устроил теракт во время богослужения. Погибли не менее 25 человек.
В греческой православной церкви святого Илии в Дамаске произошел теракт: по предварительным данным, террорист-смертник взорвал себя прямо во время службы. В результате взрыва погибли по меньшей мере 25 человек.
Об этом сообщает DW.
"Террорист-смертник приводит в действие взрывное устройство в церкви Святого Илии в районе Двелаа в Дамаске", - сообщило государственное телевидение Сирии.
По данным агентства САНА, взрывное устройство было прикреплено к поясу смертника.
Информационное агентство AFP передает, что интерьер церкви получил серьезные разрушения: повреждены деревянные скамьи, на полу лежат сорванные иконы, вокруг – следы крови.
После взрыва силы безопасности перекрыли район, где произошло нападение, и начали эвакуацию погибших и пострадавших. Официальное количество жертв уточняется. Представители сил безопасности пока не предоставили комментарии.