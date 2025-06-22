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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Теракт в церкви в Дамаске: смертник взорвал себя во время службы, десятки погибших

В греческой православной церкви святого Илии в Дамаске смертник устроил теракт во время богослужения. Погибли не менее 25 человек.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Теракт в церкви в Дамаске

Теракт в церкви в Дамаске. / © AP

В греческой православной церкви святого Илии в Дамаске произошел теракт: по предварительным данным, террорист-смертник взорвал себя прямо во время службы. В результате взрыва погибли по меньшей мере 25 человек.

Об этом сообщает DW.

Теракт в церкви в Дамаске. / © AP

Теракт в церкви в Дамаске. / © AP

"Террорист-смертник приводит в действие взрывное устройство в церкви Святого Илии в районе Двелаа в Дамаске", - сообщило государственное телевидение Сирии.

По данным агентства САНА, взрывное устройство было прикреплено к поясу смертника.

Информационное агентство AFP передает, что интерьер церкви получил серьезные разрушения: повреждены деревянные скамьи, на полу лежат сорванные иконы, вокруг – следы крови.

После взрыва силы безопасности перекрыли район, где произошло нападение, и начали эвакуацию погибших и пострадавших. Официальное количество жертв уточняется. Представители сил безопасности пока не предоставили комментарии.

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