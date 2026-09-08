"Терминаторы" на вооружении: Китай готовит гуманоидных роботов к войне

Работы на открытии Всемирных игр роботов-гуманоидов в Пекине / © Associated Press

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Военные Китая активно интегрируют передовые технологии в свои стратегии, готовя человекоподобных роботов к реальным боевым действиям. Анализ более чем 100 документов и патентов свидетельствует об ускорении военных исследований в этой сфере.

Об этом пишет издание Zero Hedge.

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Всемирные игры гуманоидных роботов, прошедшие в августе в Китае, продемонстрировали стремительное развитие технологий — роботы показали высокую скорость, маневренность и способность выполнять сложные движения. Параллельно с этим появляется все большее количество свидетельств о расширении военных исследований Пекина в этой сфере. Это может свидетельствовать о подготовке потенциального использования гуманоидных роботов в боевых условиях.

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Возможное появление таких роботов на поле боя рядом с военнослужащими и дронами-камикадзе может стать новым этапом развития современной войны — «восстанием машин».

Издание Reuters 7 сентября опубликовало материал с результатами анализа, охватившего более 100 китайских сообщений о закупках для военных нужд, научных исследований, патентов, официальных публикаций, государственных документов и материалов оборонных компаний. Результаты анализа свидетельствуют, что китайские военные структуры ускоряют исследования по использованию гуманоидных роботов в военной сфере и планируют их возможное применение во время войны.

Пока внимание мира было приковано ко Всемирным играм гуманоидных роботов в Китае, где машины демонстрировали способность бегать, прыгать, танцевать и соревноваться в спортивных дисциплинах, китайские военные призвали ученых ускорить внедрение передовых технологий из лабораторий на военные полигоны. Речь идет, в частности, о разработке роботизированных боевых машин.

В то же время, крупнейшая робототехническая компания Китая Unitree обнародовала в X видео, на котором показала полностью автономного гуманоидного робота для ведения боевых действий.

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Дата публикации 10:23, 08.09.26 Количество просмотров 14 Китайская компания показала гуманоидного работа для ведения боевых действий

Напомним, в Китае в рамках Всемирных игр человекоподобных роботов испытывали в реальных условиях, где они убирали жилье, работали в гостиницах и библиотеках и выполняли задания на мелкую моторику. Основная цель соревнований — проверить не скорость машин, а их способность эффективно выполнять человеческую работу автономно. Несмотря на успехи, главной проблемой остается зависимость многих роботов от помощи операторов, поэтому они пока не могут полностью заменить работников.

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