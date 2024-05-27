"Терпение Путина лопнуло": инсайдеры шокированы перестановками в Минобороны РФ и говорят о "чистках" — The Guardian

Президент России Владимир Путин несколько недель назад отправил в отставку министра обороны Сергея Шойгу. ФСБ расследовала серию дел о коррупции в Минобороны, к которой причастны заместитель министра и руководители департаментов. Многие инсайдеры сейчас называют это чисткой в Минобороны России.

Об этом пишет The Guardian.

Новым министром обороны РФ вместо Сергея Шойгу назначен Андрей Белоусов. Белоусова называли куратором экономического блока в правительстве. Путин поручил ему снизить коррупцию и оптимизировать военное производство для длительной войны против Украины, которая может в значительной степени решаться промышленным производством.

Но бывшие чиновники Минобороны и Кремля, бывшие офицеры и иностранные наблюдатели заявили, что предположительно отставка Шойгу позволила ФСБ ликвидировать влиятельных чиновников во власти.

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"ФСБ наконец-то взялась за Министерство обороны и Генеральный штаб", — сказал капитан Джон Форман, бывший атташе Великобритании по вопросам обороны в Москве.

Он считает, что аресты могут продолжиться после того, как "терпение Путина наконец-то лопнуло".

"Шойгу и Герасимов дали буфер, но теперь Путин решил, что ему нужно что-то сделать. Шойгу, в основном, держал ФСБ подальше от министерства в течение всего своего пребывания в должности, арестов было очень мало. Если ФСБ озлобилась, кто знает, как далеко они зайдут", — говорит Форман.

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Во время войны в Украине Шойгу и Герасимов подвергались критике со стороны провоенных сторонников из-за неудач армии и их неспособности искоренить широкую коррупцию в Вооруженных силах РФ. Прошлым летом это недовольство достигло апогея, когда уже покойный главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин инициировал неудачное восстание против российского военного руководства.

"В России глубокое межведомственное соперничество и устранение Шойгу, возможно, дало следователям в ФСБ и следственному комитету возможность взяться за уголовные дела против высшего руководства, пытаясь получить повышение и похвалу", — говорится в материале.

"Посадить в тюрьму настоящего живого замминистра обороны – мечта любого следователя, это круто, это мечта всей жизни. За это ты получаешь новые погоны, повышение, какую-то награду. За это можно заработать репутацию", — сказал один из бывших чиновников Кремля.

В случае уголовного преследования на высоком уровне, скорее всего, Владимир Путин будет проинформирован лично. Маловероятно, что коррупционные дела были инициированы самим Кремлем.

Чистки в России продолжаются

В течение месяца четыре чиновника Минобороны РФ были арестованы по обвинениям в коррупции, что стало самой значительной репрессией в министерстве за последние годы. Чистка началась 23 апреля с ареста бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Кремль в четверг, 23 мая, опроверг какие-либо предположения о репрессиях в министерстве обороны.

"Борьба с коррупцией – это последовательная работа. Это не кампания, это постоянная работа", — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Тимур Иванов был многолетним доверенным лицом и протеже Сергея Шойгу. Считается, что его задержание заложило основу для увольнения Шойгу, которого впоследствии сменил на должности министра обороны Андрей Белоусов.

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В последующие недели были задержаны другие чиновники. Среди них – начальник управления кадров министерства Юрий Кузнецов и начальник управления связи Генштаба РФ Вадим Шамарин. Через несколько часов после задержания Шамарина Следственный комитет России также сообщил о задержании еще одного чиновника Минобороны – Владимира Вертелецкого, возглавлявшего отдел в департаменте гособоронзаказа ведомства.

Ранее в этом месяце Кремль объявил, что главный российский генерал Валерий Герасимов, начальник Генштаба, сохранит свой пост. Впрочем, арест Шамарина, прямого зама Герасимова, может ослабить позиции генерала в военной иерархии.

"Вероятность увольнения Герасимова возросла", — сказал Джон Форман.

Бывший чиновник обороны сказал, что аресты показали, что баланс сил изменился в пользу российских служб безопасности, в то время как армия выглядит хаотичной.

"Управление контрразведки ФСБ (1-е управление) становится все более мощным. Сейчас они держат все карты и закручивают гайки. Дело не в том, что приход Белоусова привел к чисткам. В конце концов, Шойгу был силовиком (членом силовой элиты – ред.) и имел их поддержку", — сказал чиновник, тесно сотрудничавший с Ивановым и Шойгу.

Российская прокуратура также взялась за высокопоставленного генерала, наиболее известного своей критикой Шойгу и Герасимова. Генерал-майор Иван Попов, командовавший 58-й общевойсковой группировкой, заявил прошлым летом, что его уволили после того, как он рассказал о проблемах на поле боя, в частности об отсутствии контрбатарейного огня, а также о потерях. Попов обвиняется в краже металла на 100 миллионов рублей. Его уже арестовали и поместили в СИЗО.

Глеб Ирисов, бывший лейтенант ВВС России, покинувший военную службу в 2020 году, сказал, что перед арестами разговаривал с источником в ФСБ, который сообщил ему, что чистка в Министерстве обороны будет вызвана главным образом неудачами армии РФ в Украине.

"При Сергее Шойгу Министерство обороны попало под сильное влияние его личной сети. От старших командиров к низшему составу ключевые должности занимали ставленники Шойгу — друзья или друзья друзей. Он даже создал многочисленные должности заместителей специально для своих союзников", — сказал Ирисов.

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Среди них – любовница Сергея Шойгу, возглавлявшая компании, которые зарабатывали миллионы рублей на контрактах с Минобороны. Ирисов сказал, что он регулярно обнаруживает некачественное оборудование в армии, в том числе лампочки, плавящиеся на сверхзвуковых скоростях во время полета на современном российском истребителе Су-35, а также плохие грузовики и системы ПВО, которые не могут сбивать современные беспилотники. Он сказал, что частично эти недостатки являются результатом коррупции при Шойгу.

"В целом качество военных пострадало из-за того, что средства регулярно разворовывались. Военные учения часто существовали только на бумаге, поскольку выделенные деньги выводились", — сказал Ирисов.

Напомним, в России слили секретные документы о резиденции Путина в Ново-Огарёво.

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