Мир
1446
1 мин

Территориальные вопросы Украины: Путин сделал заявление о референдуме

Диктатор заявил, что решение территориальных вопросов в Украине возможно только через референдум после отмены военного положения.

Вера Хмельницкая
Территориальные вопросы Украины: Путин сделал заявление о референдуме

Глава Кремля Владимир Путин / © Associated Press

Глава Кремля Владимир Путин считает, что власти Украины должны провести референдум для решения любых территориальных вопросов.

Об этом диктатор сказал 3 сентября, передают пропагандистские СМИ.

В частности, Путин заявил, что Киеву для вопроса о территориях нужен референдум.

«Это требует отмены военного положения, а значит выборов», — считает Путин.

Напомним, российский диктатор также высказался по поводу вступления Украины в НАТО. Он заявил, что Москва «не может согласиться», если это будет происходить «за счет России».

Ранее президент России Путин заявил, что РФ серьезно отвечает на удары Украины по энергетике.

1446
