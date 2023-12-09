Территориальный спор Венесуэлы и Гайаны: эксперт оценил возможность войны

Великая война между Венесуэлой и Гайаной пока маловероятна и конфликт, скорее всего, закончится спорами в интернете.

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Такое мнение высказал аналитик Украинского института будущего Илия Куса, передает РБК-Украина.

"Я думаю, что сейчас все зависит от решения Мадуро (президент Венесуэлы, — ред.). Рационально анализируя ситуацию, я считаю, что война маловероятно. Она связана с огромными рисками, прежде всего Венесуэлы, которые Мадуро не потянет", — считает Куса.

Эксперт отметил, что регион Эссекибо, на который претендует Венесуэла, малозаселен, а граница между странами условна. На данной территории густые джунгли, по которым трудно передвигаться. В регионе нет ни одной транспортной инфраструктуры и заселен он коренными народами, больше родственными Венесуэле.

"И в принципе, эффективный контроль этой территории – это очень абстрактная вещь, то есть заходить туда большими армиями – в этом не вижу существенного смысла", — отметил аналитик.

Эксперт считает, что, скорее всего, конфликт между странами завершится спорами в интернете и президент Мадуро объявит о "великой победе". Мадуро это нужно, чтобы мобилизовать свой электорат перед выборами, которые должны пройти в следующем году.

"Мне кажется, что вся суть того, что делает Мадуро, если отвергнуть какие-либо субъективные факторы, сводится к тому, чтобы мобилизовать электорат перед выборами в следующем году и, возможно, оказывать давление на США и Гайану для того, чтобы выбить для возможность разработки нефтяных месторождений на спорном шельфе. Это более реальная цель", — добавил Куса.

Напомним, ранее сообщалось, что венесуэльский диктатор и друг Путина Николас Мадуро провел в стране опрос о посягательствах на территорию соседней Гайаны, где есть большие запасы нефти. 95% процентов венесуэльцев вроде бы поддержали создание нового штата в чужом государстве.

Кроме того, мы ранее информировали, что диктатор Венесуэлы Николас Мадуро подписал шесть указов об аннексии региона Гайаны — Эссекибо.

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