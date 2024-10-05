Территории в обмен на вступление в НАТО: в ОП отреагировали на резонансную публикацию Financial Times

Издание напоминает заявления уже бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга о предоставленных США гарантиях безопасности для Японии и вступлении Западной Германии в НАТО.

Авторитетное британское издание Financial Times сообщило о возможном компромиссе, который якобы рассматривают украинские чиновники с западными союзниками — членство в НАТО в обмен на дипломатическое решение вопроса оккупированных Россией территорий в будущем. Однако в Офисе президента возможность таких переговоров совершенно отрицают.

В публикации Financial Times говорится, что некоторые украинские чиновники в переговорах с западными дипломатами склоняются к мнению, что значимые гарантии безопасности могут стать основой переговорного урегулирования, в котором Россия сохранит де-факто, но не де-юре, контроль над всей или частью оккупированных украинских территорий.

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В этом контексте издание упоминает заявления уже бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга о гарантиях безопасности США Японии, которые не распространяются на Курильские острова, четыре из которых Япония считает своими, но они контролируются Россией после их захвата Советским Союзом в 1945 году. Также он приводил пример Германии, когда Западная Германия вступила в НАТО в 1955 году, несмотря на то, что Восточная Германия (ГДР) была страной соцлагеря и находилась в сфере влияния Москвы.

Financial Times утверждает, что "западногерманская модель" для Украины обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев, но теперь эта идея якобы приобрела новый размах.

В Офисе президента возможность таких переговоров с западными партнерами назвали "бредом".

"Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые точно не допускали бы расширения или повторения войны. Они даже дальнобойность боятся дать. Во-вторых, мы не торгуем суверенитетом и территориями", — заявил источник "24 канала" ОП.

Украину могут принять в НАТО с оккупированными территориями - Столтенберг

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал знаковым визит нового генсека НАТО Марка Рютте в Киев сразу после обретения полномочий главы Альянса.

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