Территория Израиля атакована ракетами: армия обороны ударила в ответ по объектам "Исламского джихада"

Территорию Израиля вечером 5 августа атаковали ракетами из сектора Газа. Позже в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали наносить авиаудары по объектам палестинского "Исламского джихада" в секторе Газа.

Во время ракетного удара по Израилю сирены звучали в районе Лахиша недалеко от Ашкелона и в городах на юге страны.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Итак, несколько израильских ракет-перехватчиков "Железный купол" отработали по этим воздушным целям.

Позже сирены начали раздаваться и в центральном Израиле. Так, было обстреляно несколько заграждений, но первые ракеты были направлены только на города ближе к Газе. В Тель-Авиве жители сообщали, что слышали взрывы ракет "Железный купол".

В службе скорой помощи заявили, что данных о раненых не поступало.

Отметим, что эта атака началась через несколько часов после старта операции "Рассвет" против террористической группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.

Позже в армии обороны Израиля заявили, что начали широкомасштабные авиаудары по объектам "Исламского джихада", пишет Cursor Info. Главными целями для авиации Израиля являются объекты производства оружия террористов, склады и оборудованные позиции для запуска ракет.

По информации ЦАХАЛ, только за 5 августа палестинский "Исламский джихад" выпустил по территории Израиля более 80 ракет. Около половины из них были сбиты.

Напомним, Израиль рассматривает возможность нанести удары по Ирану, чтобы сдержать его ядерную программу.

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