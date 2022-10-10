Террорист Гиркин намекнул потенциальному мятежнику Пригожину, что его убьют свои же

Террорист Игорь Гиркин (Стрелков), участвовавший в оккупации Крыма и захвате Славянска в 2014 году, намекнул российскому олигарху, руководителю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину, что его могут "ликвидировать".

Об этом Гиркин-Стрелков написал в телеграмме.

"Мне чисто интересно — знает ли Пригожин о судьбе фельдмаршала и графа фон Валленштейна? (Это не троллинг, это действительно любопытство несостоявшегося военного историка. Если Пригожин захочет моей консультации — он прекрасно знает, как меня найти", — сказал террорист.

Отметим, что Альбрехт фон Валленштейн — один из главнокомандующих войсками Священной Римской империи во время Тридцатилетней войны (1618—1648). Фельдмаршал готовил мятеж против правителя и планировал перейти на сторону неприятеля. Однако был убит начальником своего конвоя, которого подкупили верные императору генералы.

Будет ли мятеж?

Все чаще политологи, военные эксперты и российские оппозиционеры называют Пригожина в качестве противника Минобороны РФ и Генштаба, возглавляемых Шойгу и Герасимовым.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что среди "башен Кремля" появилась группа, желающая убрать военное руководство РФ, в частности – министра обороны Шойгу и потенциального преемника Путина, секретаря Совета Безопасности РФ Патрушева.

"В Кремле очень серьезная борьба после объявления мобилизации. Появилась партия антимобилизации, к которой присоединены Кадыров, Пригожин, Золотов и, где факто, ее возглавляет сам Кириенко. Эта партия пытается "съесть" тех, кто отвечает за мобилизацию – Шойгу и Патрушева", – отметил он.

Публичный "наезд" главы Чечни Кадырова и владельца ЧВК "Вагнера" Пригожина на Генштаб и Минобороны РФ подтверждают слова Пономарева об определенном союзе между ними. Это значит, что власть вождя Владимира Путина пошатнулась, убежден советник ОП Алексей Арестович.

Кстати, яркий намек Гиркина Пригожина, которого якобы могут убить, тоже подтверждает эту версию. Гиркина связывают с ФСБ (именно из-за этого террориста не наказывают за критику военного командования РФ). А ФСБ тоже "воюет" с Минобороны и Генштабом, против которого как раз и выступает тандем Пригожин-Кадыров.

Причем здесь Крымский мост

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что взрыв на Крымском мосту устроили сами россияне. По его мнению, взрыв явился следствием противостояния между ФСБшниками и российским Минобороны.

По его информации, ФСБ хотела арестовать российских генералов, а Минобороны РФ подставило ФСБ, отвечавшее за охрану моста. По словам Подоляка, говорить о возможном путче еще рано, но в РФ назревает конфликт между разными силовиками.

Роль Пригожина в войне РФ с Украиной

Российский олигарх и "повар Путина" Евгений Пригожин подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнера".

Пригожин сделал свое заявление после того, как в Сети появилось видео, где он вербует российских рецидивистов, насильников и других заключенных в одной из колоний для войны в Украине. В ряды ЧВК олигарх брал всех подряд. В частности, он завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала.

Сегодня Пригожин пообщался с заключенными, воевавшими в Украине, потерявшими конечности и "получившими помилование". Олигарх призвал их возвращаться в строй после протезирования.