Террорист Гиркин прокомментировал события в Венесуэле: что он заявил о слабости России

Игорь Гиркин / © Getty Images

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) отреагировал на события вокруг Венесуэлы и заявил, что ситуация стала очередным ударом по международному имиджу России.

В своем сообщении он фактически признал неспособность Москвы защищать союзников за пределами войны против Украины.

"Соединенные Штаты совершили переворот в Венесуэле, нанесли по ней удар и показали, что международное право для страны, считающей себя гегемоном, - ничто", - написал Гиркин.

По его словам, Вашингтон продемонстрировал модель поведения великой державы, которая "устраняет угрозы еще до того, как они становятся слишком серьезными". Он также заявил, что США фактически установили контроль над венесуэльской нефтью.

"Фактически теперь они контролируют венесуэльскую нефть и получили дополнительные козыри в игре против Китая. Следующий шаг – иранская нефть", – отметил террорист.

Отдельное внимание Гиркин уделил роли России, назвав ситуацию "болезненным ударом" по ее репутации.

"Мы снова получили удар по своему имиджу. Еще одна страна, которая рассчитывала на помощь России, не дождалась ее", – написал он.

Причину этого, по его словам, следует искать в войне против Украины.

"Загрузив по уши в кровавом болоте Украины, мы практически не способны больше ни на что и тем более не можем помогать Венесуэле на другом полушарии", - заявил Гиркин.

Он также предположил, что события в Венесуэле станут сигналом для Пекина.

"Китай, думаю, сделает серьезные выводы, поняв, что договариваться с Трампом бессмысленно: он либо обманет, либо при первой же возможности нападет", - подытожил террорист.

Напомним, ранее мы писали о том, что операция по захвату Николаса Мадуро планировалась месяцами и американские спецназовцы тренировались на точной копии его резиденции.