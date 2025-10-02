- Дата публикации
Террорист убил двух человек во время нападения на синагогу в Великобритании: видео
Теракт был совершен в Йом-Кипур - самый большой праздник в еврейском календаре, когда в синагогу приходит много людей.
В четверг, 2 октября, в Йом-Кипур — самый священный день еврейского календаря — террорист с ножом и прикрепленной к поясу бомбой совершил нападение на синагогу в городе Манчестере в Великобритании.
Об этом сообщает Reuters.
Нападавший въехал на машине на пешеходов и ранил ножом охранника возле синагоги еврейской общины Хитон-Парк в районе Крамсолл. Кроме двух подтвержденных погибших, еще трое находятся в тяжелом состоянии.
Очевидцы сообщили, что машина ехала неравномерно, прежде чем врезаться в ворота синагоги.
«Как только он вышел из машины, он начал ножом резать всех, кто был рядом. Он набросился на охранника и попытался ворваться в синагогу. Кто-то забаррикадировал дверь», — рассказала свидетельница теракта.
На видео, распространенном в социальных сетях и подтвержденном агентством Reuters, видно, как полиция стреляет в мужчину возле синагоги, в то время как другой мужчина в традиционном еврейском головном уборе лежит в луже крови.
«У него бомба, убирайтесь прочь!» — крикнул вооруженный полицейский очевидцам, пытаясь оттолкнуть людей.
Впоследствии в полиции сообщили, что подозреваемый, который, как считается, имел на поясе бомбу, был застрелен. На место происшествия вызвали группу обезвреживания взрывных устройств.
Йом-Кипур — самый большой праздник в еврейском календаре, когда даже многие нерегулярные посетители синагоги находят время для молитвы. Именно поэтому в то время в синагоге находилось большое количество людей.
После теракта в синагоге Манчестера британский премьер-министр Кир Стармер покинул встречу лидеров европейских стран в Копенгагене, чтобы вернуться в Британию для председательства на экстренной встрече.
«Я шокирован нападением на синагогу в Крампсолле. То, что это произошло в Йом-Кипур, самый священный день еврейского календаря, делает ситуацию еще более ужасной», — сказал он.
Стармер сказал, что к синагогам по всей стране разворачивают дополнительные полицейские силы, добавив, что «будет сделано все, чтобы обеспечить безопасность нашей еврейской общины».
Король Великобритании Чарльз ІІІ заявил, что он был «глубоко шокирован и расстроен», узнав о нападении, «особенно в такой важный день для еврейской общины».
Напомним, недавно в Иерусалиме террористы открыли огонь по автобусу, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, еще более двадцати получили ранения.