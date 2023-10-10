"Террорист убил мою бабушку, а фото выложил в ее Facebook": люди рассказали о первых часах нападения ХАМАС

Жители приграничных громад Израиля возле Сектора Газы рассказали о том, что произошло с ними в первые часы вторжения боевиков ХАМАС.

Об этом пишет The Times of Israel.

Женщина по имени Авитал Аладжем рассказала, что пряталась в безопасной комнате своего дома с одним соседом и переписывалась с другой соседкой, Ади Витал-Каплоун, через WhatsApp, когда террористы ХАМАСа подорвали входную дверь Аладжем и вошли в дом в 1:30 ночи в субботу.

Соседа, прятавшегося вместе с Аладжем, нашли и застрелили боевики, Аладжем тоже не удалось скрыться – ее вытащили из шкафа. Затем боевики привезли из соседнего дома детей Ади Витал-Каплоун, 4,5 месяца и 4 года.

"Все было разрушено и залито кровью. Они водили нас от дома в дом, стреляя вокруг и сжигали дома и машины", — вспомнила Аладжем.

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Когда один из террористов держал на плечах кричавшего 4-летнего ребенка, Аладжем держала на руках младенца, их провели к ограждению, окружавшему кибуц, а затем они двинулись к Сектору Газы.

"Я, дети и террористы. Быстро, быстро – повторяли они", — говорит женщина сквозь слезы.

После того, как террористы привезли Аладжем и детей в Сектор Газы, они бросили их наедине. Аладжем удалось вместе с детьми вернуться обратно на территорию Израиля. Она шла мимо стрелков ХАМАС и пряталась с детьми в песчаных дюнах, медленно возвращаясь назад.

"Мы продолжали и продолжали, и я верила, что вернемся домой", – сказала она, добавив, что не представляет, сколько времени прошло.

Когда им удалось дойти, Аладжем увидела других уезжавших на своих машинах членов кибуца. Их отвезли в соседнюю громаду Гвулот, где впоследствии дети воссоединились со своим отцом.

"Я жив, но их мать пропала без вести", — сказал отец спасенных детей.

Другие выжившие или их близкие также рассказывают о том, что произошло во время ужасных часов, когда они прятались в закрытых комнатах своих домов в Реиме, Офакиме, Холите, Беэри, Нетей Ха-Асаре и других громадах.

Реут Карп и его девушка Стали были убиты террористами ХАМАС на глазах у его детей от первого брака. Террорист написал на стене помадой: "Жители Аль-Кассама не убивают маленьких детей".

Именно дреды и татуировки помогли Рикарди Лук идентифицировать ее дочь Шани Лук, которую похитили боевики ХАМАСа. Шани как раз была на фестивале близ кибуца Рейм, куда вторглись боевики.

Бар Геффец из кибуца Нирим еще на прошлой неделе поделилась в Instagram публикациями об урожае авокадо, выращенном на полях кибуца, но теперь она делится фрагментами того, что произошло с ней и ее семьей.

"Слышать сумасшедшую стрельбу на улице и крики на арабском. Видеть людей, которые истерически кричат в WhatsApp, что вокруг их дома ходят террористы, а они держатся за ручку двери комнаты… Ты не уверен, как оправишься после этого, но потом приходят новости о пленных и мертвых, а затем начинают появляться имена: учитель моего ребенка, друг с работы, друг, чью дочь украли, друг, обоих детей которого похитили и все больше и больше", — рассказывает Бар Геффец.

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В Офакиме женщина по имени Рэйчел, рассказала, что когда террористы ХАМАС ворвались в ее дом с автоматами Калашникова и гранатами, она посадила их выпить кофе с пирожными, "чтобы они не сошли с ума от голода".

Рейчел отвлекала их так долго, что полиция смогла прибыть и убить террористов, спасши ее и ее мужа Дэвида.

Мор Байдер пишет, что террорист убил его бабушку, затем забрал ее телефон, сфотографировал ее мертвое тело, а фото опубликовал на странице бабушки в Facebook.

"Вот как мы узнали", – написал Байдер.

Маян Зин, разведенная мать двоих детей, сказала, что она узнала, что ее двух дочерей похитили, когда родственник прислал ей фотографии из группы Telegram, на которых ее дети сидят на матрасах в плену боевиков.

Потом она нашла в Интернете видео ужасной сцены в доме своего бывшего мужа: вторгшиеся вооруженные люди разговаривают с ним около двух дочерей, которые плакали, Дафны – 15 лет и Эллы – 8 лет. На другом видео показано, как их отца везут в Газу.

Напомним, из Сектора Газы и Израиля не могут уехать сотни украинцев – в МИД рассказали подробности.

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