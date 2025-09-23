Террориста из Днепра, который закладывал бомбы в мечетях, нашли мертвым в тюрьме — что произошло

Аспирант Павел Лапшин признался в убийстве 82-летнего жителя Бирмингема 2013 года / © bilozerska.livejournal.com

Реклама

Украинский русскоязычный правый террорист Павел Лапшин скончался в тюрьме строгого режима в Великобритании HMP Wakefield.

Об этом говорится в сообщении metro.

23 сентября стало известно, что 37-летний украинец Павел Лапшин, который был приговорен к пожизненному заключению за убийство 82-летнего жителя Бирмингема и попытки терактов возле мечетей, найден мертвым.

Реклама

Служба тюрем Британии не уточнила причину смерти Лапшина. По стандартной процедуре, случай будет расследовать омбудсмен по вопросам тюрем и пробации.

Аспирант Павел Лапшин признался в убийстве 82-летнего жителя Бирмингема 2013 года / © euronews.com

Что известно об украинском террористе Павле Лапшине

Аспирант Павел Лапшин, уроженец Днепра (до 19 мая 2016 года — Днепропетровск — ред.), в апреле 2013-го прибыл в Бирмингем на временную стажировку. Уже через пять дней проживания в Британии он напал на 82-летнего Мохаммеда Салима, когда тот возвращался из мечети домой. Тогда 25-летний террорист трижды ударил его ножом и ударил по голове.

Впоследствии Лапшин заложил три самодельных взрывных устройства у мечетей в Вест-Мидлендсе. Самый опасный взрыв, начиненный сотнями гвоздей, произошел у мечети Kanzul Iman Masjid в Типтоне. Жертв удалось избежать лишь благодаря тому, что утренняя молитва была перенесена на час.

Полиция вышла на Лапшина благодаря записям камер видеонаблюдения. Во время обыска в его доме обнаружили материалы для изготовления новых бомб, три мобильных телефона-детонатора и литературу по идеологии белого преимущества. На допросе он признал, что действовал сам и хотел «усилить расовый конфликт».

Реклама

В октябре 2013 года суд Олд-Бейли приговорил его к пожизненному заключению с минимальным сроком в 40 лет.

Также говорилось, что суд над украинцем Павлом Лапшиным в Британии длился 10 минут. 25 июля 2013 года ему было предъявлено обвинение по четырем эпизодам.