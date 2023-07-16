"Террористическая атака": в Минобороны РФ удивили реакцией на "бавовну" в Севастополе

В России заявили об успешном отражении атаки.

В Министерстве обороны России атаку на Севастополь 16 июля назвали "террористическим актом". Конечно, в этом обвинили Украину.

Об этом говорится в отчете Минобороны РФ, передают кремлевские пропагандисты.

"Сегодня утром (16 июля – ред.) пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полузагруженного типа по объектам на территории полуострова Крым в районе города Севастополь", — пишут пропаганды.

Также страна-агрессорка заявила о 2 сбитых украинских БПЛА над акваторией Черного моря на большом расстоянии от береговой линии, а 5 БПЛА якобы были "подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигли целей".

В России заявили об успешном отражении атаки, пострадавших и разрушений вроде бы нет.

"В северной части Черного моря были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ. В результате прекращенной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — заскригли они.

"Бавовна" в Севастополе

Напомним, около 4:00 16 июля во временно оккупированном городе Севастополе раздались звуки взрывов. Оккупационные "власти" заявили о работе ПВО и о "массированной и длительной атаке" на город. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы ПВО и флот России отбивают атаку украинских БПЛА.

В Сети появилось зрелищное видео массированной атаки дронами по оккупированному россиянами Севастополю. На кадрах дроны атаковали захваченный город как из воздуха, так и из моря. Враждебное ПВО маневрирует, пытаясь отразить все атаки.

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