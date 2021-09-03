"Террористический акт": в Новой Зеландии мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета

Ранения получили шесть человек.

В Новой Зеландии шесть человек получили ножевые ранения в супермаркете в Окленде: нападающего застрелили.

Об этом сообщила премьер-министр Джасинда Ардерн, пишет ВВС.

Отмечается, что трое из шести раненых находятся в критическом состоянии. По словам медиков, состояние одного пострадавшего критическое.

Нападение в супермаркете Countdown в торговом центре LynnMall в районе Нью-Линн произошел в пятницу, 2 сентября. Свидетели рассказали, что он вытащил нож с витрины и ударил им посетителей. "Люди выбегали истерически, просто кричали, кричали, напуганы", — говорит один из очевидцев.

FULL VIDEO — LynnMall supermarket stabbing a 'terrorist "attack, suspect was a Sri Lankan says New Zealand PM Ardern https://t.co/xVKNV3XMNc — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 3, 2021

Нападающий — гражданин Шри-Ланки, который десять лет назад прибыл в страну. Кроме того, он находился под надзором полиции в течение последних пяти лет. Ведь правоохранители были обеспокоены его идеологическими взглядами. Мужчина был известен многим агентствам, а также был в списке наблюдения за терроризмом, ведь был вдохновлен группой "Исламское государство. Полиция убила нападающего в течение 60 секунд после содеянного.

"Реальность такова: когда вы следите за кем-то круглосуточно, не можете быть рядом с ними все время. Персонал вмешался как можно быстрее. Они предотвратили последующии ранения в этой ужасной ситуации", — сказал комиссар полиции Эндрю Костер.

Власти Новой Зеландии назвала нападение террористическим актом. "Жестокий экстремист совершил террористическое нападение на невинных новозеландцев", — заявила глава правительства.

Как сообщалось, мусульманская семья погибла во время наезда автомобиля в Канаде. Четыре человека погибли на месте. Чудом выжил только 9-летний мальчик. Его госпитализировали в медучреждение с серьезными травмами. Полиция подозревает, что нападение было преднамеренным. Его совершил 20-летний юноша в провинции Онтарио. Парня уже арестовали.

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