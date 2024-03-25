Террористов из "Крокус Сити Холл" после пыток доставили в суд в Москве: как они выглядят (фото)

Всем обвиняемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 мая.

Вечером 24 марта в Басманном суде города Москвы состоялось избрание меры пресечения для четырех обвиняемых в теракте, который был совершен в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". По последним данным, во время стрельбы и пожара погибли 137 человек и 182 получили ранения и травмы.

Как сообщил Telegram-канал SOTA, всех обвиняемых в терроризме доставили в зал суда с очевидными следами побоев и увечий.

Далерджон Мирзоев, которого пропагандистка Маргарита Симоньян ранее назвала вожаком банды, судя по его лицу, после задержания пережил жестокую пытку. На шее у него были куски пластикового пакета, которым ему закрывали лицо.

Далерджон Мирзоев после задержания пережил жестокую пытку / Фото: SOTA

В России Мирзоев был зарегистрирован в Новосибирске, но временная регистрация закончилась. Ему 32 года. Он женат, у него четверо детей, в том числе двойня в возрасте полутора лет.

Рачабализоду Саидакрами Муродали при задержании отрезали ухо. На судебных фотографиях эта сторона головы не показывается.

Рачабализода Саидакрами Муродали во время задержания отрезали ухо / Фото: SOTA

Он в 1994 году рождения, женат, отец одного ребенка, без работы и среднего образования, адрес регистрации не помнит.

Обеим обвиняемым предоставили переводчиков, поскольку они не говорят на русском языке. Они, как и остальные задержанные, граждане Таджикистана.

Третий обвиняемый Шамсидин Фаридуни на заседании сообщил, что ему 25 лет, он женат, зарегистрирован в подмосковном Красногорске, где расположен "Крокус Сити Холл". Он работал на паркетной фабрике в подмосковном Подольске. Имеет восьмимесячного ребенка. На большинство вопросов ответил без помощи переводчика.

Шамсидин Фаридуни, к которому применяли пытки током / Фото: SOTA

К Фаридуни применяли пытки электротоком, как свидетельствуют распространенные в Telegram-каналах фото.

Четвертого обвиняемого, 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, в зал заседаний привезли на коляске. Он был в медицинском халате на голое тело, из-под него виден, вероятно, мочеприемник. Накануне он находился в реанимации, где его допрашивали. При задержании ему выбили глаз из глазницы. Утверждается, что он оказывал вооруженное сопротивление.

Мухаммадсобира Файзова в зал суда отвезли на коляске / Фото: SOTA

Файзов работал в барбершопе в Иванове и был популярным парикмахером, но уволился из-за малой зарплаты. Жены и детей нет. Из зала заседания судья во время допроса удалил даже сопровождавших его врачей.

Всем обвиняемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 мая. По российским законам, им грозит пожизненное лишение свободы. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Напомним, в субботу, 23 марта, группировка джихадистов "Исламское государство" (ИД) обнародовала заявление с подробностями о нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы. Теракт объясняют войной между "Исламским государством" и "странами, борющимися с исламом". Впоследствии фотографию четырех мужчин, лица которых спрятаны за масками, опубликовало агентство Amaq, аффилированное к "Исламскому государству".

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