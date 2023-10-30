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Террористы ХАМАСа похвастались задержанием израильского офицера, на фото оказался Медведчук

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Террористы ХАМАСа похвастались задержанием израильского офицера, на фото оказался Медведчук

Фото Медведчука

Боевики оконфузились с фото Виктора Мдведчука.

Террористы ХАМАСа похвастались, что якобы взяли в плен израильского офицера Ицхака Брика. Но с задержанием офицера возник курьез – палестинские СМИ распространили вместо фотографии Брика фото Виктора Медведчука – кума кремлевского диктатора Владимира Путина.

Соответствующая информация появилась 28 октября в пабликах, приближенных к ХАМАСу, передает Obozrevatel.

В то же время о попадании в плен к террористам настоящего Ицхака Брика израильские СМИ не сообщали.

Боевики похвастались "успехами" бригады Аль-Кассам, являющейся военизированным ответвлением группировки ХАМАС. Террористы утверждали, что захватили израильского офицера в отставке Ицхака Брика. "Радостное" событие возглавило топ в новостной ленте Сектора Газа, но боевики в результате оконфузились с "пленным офицером".

Фото Медведчука / © соцмережі
Фото Медведчука / Фото: соцмережі
Фото Медведчука / ©
Фото Медведчука

Израильский генерал в отставке Ицхак Брик служил в бронетанковом корпусе командиром бригады, дивизии и войск, был командиром военных училищ. Он участвовал в боевых действиях в качестве командира резервной роты в Войне Судного дня. Около 10 лет он занимал должность комиссара военного омбудсмена Израиля.

Израильский генерал в отставке Ицхак Брик / ©
Израильский генерал в отставке Ицхак Брик

После нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября в Сети вспомнили прогноз Брика о палестино-израильской войне. В настоящее время офицер анализирует военные события и дает советы Армии обороны Израиля.

Напомним, израильские войска в понедельник сообщили, что нанесли удары по военной инфраструктуре на территории Сирии после запусков ракет в сторону Израиля из этой страны.

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Дата публикации
Просмотры
4567
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