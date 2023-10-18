Террористы из "Хезболлы" угрожают войной Израилю: кто они и почему опаснее ХАМАС

Когда и зачем была создана "Хезболла" и может ли она вступить в войну против Израиля, читайте в материале ТСН.ua.

Ливанская группировка "Хезболла", поддерживаемая Ираном, объявила 18 октября "днем беспрецедентного гнева" против Израиля.

Что это за организация и почему она может быть опаснее ХАМАС, разбирался ТСН.ua.

"Хезболла" (дословный перевод с арабского – партия Бога или партия Аллаха) – ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и заодно политическая партия.

Организация сформировалась в 1982 году под покровительством иранского Корпуса Стражей Исламской революции в ответ на израильскую оккупацию Ливана. Цель "Хезболлы" – создание в многоконфессиональном Ливане, где проживает значительное христианское сообщество, исламское государство по образцу Ирана.

"Хезболла" в политике

В 1992 году она впервые приняла участие в ливанских выборах, получив 12 мест из 128 в парламенте.

В 2000 году "Хезболла" завоевала себе признание после выведения из юга Ливана израильских сил. На выборах 2005 года он уже получил 14 мест в парламенте страны и одного своего министра.

На последних выборах 2022 года коалиция во главе с "Хезболлой" получила 61 из 128 мест в законодательном органе, что на десять мест меньше, чем в предыдущем созыве.

Добавим, что в 2003 году по заказу организации была создана компьютерная игра, в которой игрок в роли боевика должен убивать израильских военных.

Самые известные теракты

"Хезболла" имеет обширную террористическую сеть и несет ответственность за множество крупномасштабных атак.

Взрыв посольства США в Бейруте в 1983 году.

Тогда два грузовика, начиненных взрывчаткой, влетели в здание посольства и взорвались, уничтожив его практически полностью. В результате теракта погибли 63 человека, включая 17 американских граждан.

Взрыв казармы миротворцев в Бейруте в 1983 году.

Теракт, совершенный "Хезболлой" против казармы французских и американских войск, унес жизни 241 американского, 58 французских солдат и 6 гражданских.

Дым над штабом морской пехоты США в Бейруте. 23 октября 1983 года / Фото: Википедия

Атака на израильское посольство в Аргентине в 1992 году, а также взрыв бомбы в Аргентинском еврейском обществе взаимопомощи, осуществленном в 1994 году в Буэнос-Айресе.

Похищение израильских солдат.

В 2006 году "Хезболла" убила троих и похитила двух израильских солдат, включая сержанта Гилиада Шалита. Это стало одной из причин начала Второй Ливанской войны 2006 между Израилем и "Хезболлой". Конфликт унес жизни более тысячи человек, в основном гражданского населения Ливана.

В 2012 году боевики "Хезболлы" успешно совершили террористический акт в Болгарии.

Отношение мира к "Хезболле"

Военизированное крыло признано террористической группировкой в странах Евросоюза, Британии, Канаде и других странах. США, Израиль и некоторые другие считают все движение "Хезболла" террористической организацией.

Дружба с Россией

Заметим, что страна-агрессор Россия, любящая дружить с авторитарными режимами и террористами, такими же как сама, не считает организацию террористической и признает ее законной политической силой.

Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров давит руку главе парламентского блока "Хезболла" Мохамаду Рааду во время их встречи в Москве в 2021 году / Фото: Associated Press

Еще в начале полномасштабной войны Генштаб ВС Украины заявил, что Россия вербует подкрепление из "Хезболлы".

Как минимум с 2015 года боевики "Хезболлы" и россияне воюют бок о бок с режимом Асада в Сирии и несут ответственность за многочисленные военные преступления.

СМИ писали, что ЧВК "Вагнер" и "Хезболла" договорились в 2022 году об отправке 800 боевиков в Украину. Глава группировки Хассан Насралла заверил, что это все – неправда.

Сторонники "Хезболла" с симпатией относятся к диктатору Путину.

Живущий в Ливане сириец целует плакат с фотографиями Путина и лидера "Хезболлы" шейха Хасана Насраллы / Фото: Associated Press

Численность и структура

Пока о численности и структуре "Хезболлы" невозможно сказать точностью. Первоначально организация не имела четкой структуры, но позже стала более упорядоченной. Пока официальным руководителем является Хасан Насралла.

Плакат с изображением Хасана Насраллы / Фото: Getty Images

В 2021 году он хвастался, что "Хезболла" насчитывает до 100 тысяч боевиков.

Однако, по разным оценкам, численность "Хезболлы" меньше и колеблется от нескольких тысяч до 30 тысяч боевиков.

Боевики "Хезболлы" / Фото: Associated Press

Вооружение

В арсенале "Хезболлы" есть не только легкое стрелковое оружие, например автоматы Калашникова, которые любят террористические группировки во всем мире, но и довольно серьезное вооружение, в том числе артиллерия:

Установки РСЗО.

Ствольная артиллерия.

Беспилотники.

Противотанковые ракетные комплексы.

Ракеты класса "земля-земля".

Противокорабельные ракеты.

Оружие и боеприпасы "Хезболла" произведены преимущественно в Иране, Китае или России.

Как передает DW, количество ракет, которыми владеет "Хезболла", может достигать 130 тысяч, а возможно, и больше. Большинство из них неуправляемые, но организация, по некоторым данным, также смогла получить и высокоточные ракеты.

Наиболее дальнобойным оружием считаются иранские ТРК "Зельзал-2" и "Фатех-110".

Может ли Хезболла вступить в войну против Израиля на стороне ХАМАСа?

"Хезболла" и ХАМАС имеют схожие цели, такие как отрицание права Израиля на существование.

"Я против любого примирения с Израилем. Я даже не признаю существование государства под названием Израиль. Я считаю его присутствие и несправедливым, и незаконным", — заявил лидер организации Хасан Насралла в интервью The Washington Post.

Политическое крыло "Хезболлы", как и ХАМАС, призывает к уничтожению Израиля и считает Палестину оккупированной территорией. Представители "Хезболла" открыто утверждают, что Израиль не имеет права на существование.

"Хезболла" периодически устраивает атаки на израильские приграничные территории с ливанских территорий. Она накопила огромный арсенал ракет, снарядов и другого оружия. В этом помогли Иран и Сирия.

Отметим, что после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года "Хезболла" устроила по этой стране минометный и ракетный обстрел с территории Ливана. Израильское Минобороны стало готовить эвакуацию жителей населенных пунктов вблизи границы с Ливаном.

9 октября Израиль ударил по Ливану в ответ на обстрелы.

13 октября заместитель руководителя организации Наим Кассем заявил, что "Хезболла" готова поддержать ХАМАС в войне против Израиля, когда придет время.

15 октября глава израильского минобороны Йоав Галлант заявил, что Израиль не заинтересован в войне на северных границах. Он заверил, что если "Хезболла" не будет вмешиваться в конфликт, то Израиль сохранит ситуацию вдоль границы такой, какой он сегодня.

Хайко Уиммен (Heiko Wimmen), руководитель проекта по Ливану в неправительственной организации по предотвращению конфликтов International Crisis Group в комментарии DW пояснил, что "Хезболла" не заинтересована в прямом участии в этом конфликте, пока Израиль "не пересек красные линии". Этими красными линиями эксперт называет рост количества гражданских жертв в Секторе Газа или принуждение арабов из Газы к выезду в Египет.

Политолог из США Натан Браун считает, что Израиль первым не нападет на Ливан. "Но если "Хезболла" начнет, Израиль может ответить очень решительно", – говорит эксперт.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко выразил мнение, что конфликт в Израиле вряд ли затянется надолго и не перерастет в глобальную войну с привлечением третьих сил. По его словам, если бы Иран и поддерживаемая им "Хезболла" должны вмешаться в войну, то уже сделали бы это.