Террористы устроили два взрыва в столице Сомали: сотни жертв, по меньшей мере, 100 погибших

Утром в воскресенье, 30 октября, сомалийский президент Хасан Шейх Мохамуд сообщил о сотнях пострадавших в результате теракта возле министерства образования в столице страны городе Могашидо.

Об этом сообщает Reuters.

В результате взрыва двух заминированных автомобилей по меньшей мере 100 человек погибли и 300 получили ранения.

Первый из взрывов прогремел в субботу вечером возле министерства образования вблизи оживленного перекрестка. Второй произошел, когда прибыли кареты скорой помощи и люди собрались, чтобы помочь пострадавшим.

В домах рядом взрывной волной выбило окна. Кровь укрыла асфальт возле здания.

"Среди людей, которые были убиты, матери с детьми на руках, пожилые люди с болезнями, студенты, которых отправили учиться, предприниматели, которые обеспечивали свои семьи", — сказал после визита на место взрыва президент.

Сразу никто не взял на себя ответственность за нападение, хотя Хасан Шейх Мохамуд обвинил исламистскую группировку Аль-Шабаб.

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Однако Аль-Шабаб обычно избегает брать на себя ответственность за нападения, приводящие к большому количеству жертв.

Атака произошла в том же месте, что и самый большой теракт в Сомали, унесший жизни более 500 человек в октябре 2017 года. Тогда во время взрыва грузовик взорвался возле оживленного отеля на перекрестке, вдоль которого расположены правительственные учреждения, рестораны и киоски.

Мохамуд сказал, что количество жертв может возрасти. Он поручил правительству немедленно оказать медицинскую помощь пострадавшим, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, по меньшей мере 15 человек погибли и еще 40 получили ранения в результате нападения на шиитскую религиозную святыню в южном иранском городе Шираз.

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