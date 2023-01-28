Террору не должно быть места в современном мире: Зеленский отреагировал на теракты в Иерусалиме

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате терактов в Иерусалиме.

Президент Украины прокоммертировал теракт в Twitter.

"Разделяем боль народа Израиля из-за терактов в Иерусалиме. Среди жертв – украинка. Искренние соболезнования родным погибших", – написал он.

Также читайте Ученые разгадали тайну рисунков на стенах храма Гроба Господня

Зеленский отметил, что преступления цинично совершены, в частности, в Международный день памяти жертв Холокоста.

"Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине", — подытожил президент.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что Украина решительно осуждает ужасающие террористические нападения в Иерусалиме.

"Шокирующие сообщения об ужасных терактах в Иерусалиме. Украина осуждает их самым решительным образом. С ужасом узнал, что среди невинных жертв был гражданин Украины. Мое сердце с близкими всех погибших и пострадавших", — написал Кулеба в Twitter.

Напомним, 27 января 21-летний парень расстрелял людей в Иерусалиме из пистолета. Он ворвался в синагогу "Атерет Авраам" в районе Неве-Яаков после завершения молитвы и открыл огонь по верующим. Он убил семерых и ранил трех человек.

Во время террористического акта в Иерусалиме 27 января погибла одна украинка.

Сегодня, 28 января, в Израиле на месте археологических раскопок "Город Давида" в Иерусалиме произошла стрельба, во время которой пострадали два человека. По информации полиции, нападавшего нейтрализовали.

В Иерусалиме молодой человек убил по меньшей мере 7 человек

Читайте также: