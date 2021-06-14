"Теряет последние элементы независимости": президент Литвы заявил, что РФ пытается поглотить Беларусь

Науседа называет этот тренд опасным.

Российская Федерация пытается поглотить Беларусь.

Такое мнение во время саммита НАТО выразил президент Литвы Ґитанас Науседа, пишет Reuters.

По его словам, "Беларусь теряет последние элементы независимости". Науседа называет этот тренд опасным, а потому странам-членам НАТО необходимо скоординировать свои действия, чтобы сдерживать Россию.

"Я надеюсь, что президент Байден даст четкий сигнал о решимости и единство НАТО и отреагирует четкий мессидж на события, происходящие", — сказал литовский лидер.

Как сообщалось ранее, Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель назвал Александра Лукашенко диктатором. Отмечается, что боррелий подчеркнул, что следует продолжать оказывать давление на Лукашенко, но в то же время необходимо оказывать поддержку населению Беларуси.

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