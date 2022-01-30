Теряли сознание прямо в бассейне: в США 15 человек оказались в больнице после отдыха в отеле

Теряли сознание прямо в бассейне: в США 15 человек оказались в больнице после отдыха в отеле

В бассейне обнаружили "опасный для жизни" уровень монооксида углерода.

В американском штате Огайо по меньшей мере 15 человек пострадали во время отдыха у бассейна в отеле Hampton Inn в Мэрисвилле.

Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 29 января. Первый звонок с информацией о двухлетней девочке без сознания поступил в полицию около 17:30 по местному времени.

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Впоследствии правоохранители получили еще несколько обращений об отдыхающих, которые потеряли сознание в бассейне и возле него. Некоторые также жаловались на головокружение и жжение в горле.

В общей сложности пострадали по меньшей мере 15 человек, в том числе шестеро детей. Двое пациентов находятся в критическом состоянии, еще пятеро – в тяжелом. Четырех пострадавших выписали из больницы после оказания первой помощи. Состояние других отдыхающих оценивают как стабильное.

По словам начальника пожарной охраны Мэрисвилля Джея Райли, в бассейне обнаружили "опасный для жизни" уровень монооксида углерода. Причины инцидента выясняются.

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