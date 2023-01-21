Терзал мать и ребенка до последнего: появились подробности смертельного нападения медведя на Аляске

В населенном пункте Уэльс, в штате Аляска, 24-летняя Саммер Миомик и ее годовалый сын Клайд Онгтовасрук стали жертвами белого медведя по дороге из школы в больницу.

Подробности смертельного случая сообщает издание Metro.

Они прошли чуть больше сотни метров, когда на них набросился медведь, из-за сильной вьюги хищного животного не было видно. Это первое за 30 лет нападение белого медведя со смертельным исходом на Аляске — единственном американском штате, где живут эти животные.

После этого случая директор распорядился о закрытии школы, а учителя начали закрывать жалюзи, чтобы дети не видели, что происходит за окнами.

Сьюзан Недза, администратор школьного округа Берингова пролива, рассказала, что дверь школы закрыли за несколько секунд до того, как хищник попытался проникнуть в помещение.

В селе Уэльс нет правоохранительных органов, поэтому школьная администрация обратилась за помощью к общественности, когда медведь находился еще снаружи.

Мужчина, имя которого все еще неизвестно, застрелил животное, продолжавшее терзать женщину и ребенка.

Напомним, в местности Кинк-Ривер, штат Аляска, на женщину напали три медведя. Живой она нашлась только через сутки.

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