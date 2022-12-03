Теща разрушили мечты молодости: Лукашенко рассказал, как его заставили выбрать профессию

Диктатор говорит, что не жалеет о принятом в молодости решении.

Белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что в молодости мечтал быть журналистом. Впрочем, выслушав свою тещу, поступил на исторический факультет.

Об этом он сказал во время одного из совещаний, видео опубликовал Телеграмм-канала "Пул Первого".

"Я не видел себя историком — теща заставила. Я хотел быть журналистом, на факультет журналистики готовился. Теща (будущая) сказала: "Нет, не надо это, ты будешь хорошим историком — иди сдавай экзамены", — рассказал Лукашенко.

Диктатор говорит, что не жалеет о том, что прислушивался и даже поблагодарил тещу за совет. "Я думаю: ну ладно. Может, и правильно".

К слову, Лукашенко был студентом исторического факультета Могиловского педагогического института по специальности "учитель истории и обществоведения", а в 1985-го заочно получил экономическое образование в Белорусской сельскохозяйственной академии по специальности "экономист-организатор сельскохозяйственного производства".

Напомним, белорусского диктатора Александра Лукашенко испугала внезапная смерть министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Поэтому он сменил охрану и прислугу. К слову, российский оппозиционер Леонид Невзлин говорит, что из личных источников в спецслужбах ему стало известно, что смерть Макея была неестественной.

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