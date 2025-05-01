Tesla готовится к переменам: в компании рассматривают замену Маска – что произошло

Илон Моск. / © Associated Press

Реклама

На фоне падения доходов и беспокойства инвесторов Tesla начала формальную подготовку к возможному переходу руководства. Как сообщает ряд источников, совет директоров компании обратился к нескольким рекрутинговым агентствам с задачей начать поиск потенциального преемника Илона Маска.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Причиной такого шага стало растущее напряжение внутри компании. Tesla фиксирует первый за десятилетие спад продаж, прибыль за первый квартал 2025 года упала на 71%, а Илон Маск тем временем уделяет все больше внимания политической деятельности — в частности, помогает администрации президента Трампа оптимизировать федеральные расходы.

Реклама

По словам людей, осведомленных в ситуации, месяц назад, когда акции Tesla резко упали, совет директоров прямо обратился в Маску с просьбой больше внимания уделять компании.

Несмотря на это, совет из восьми директоров – среди которых и соучредитель компании Дж. Б. Штраубель начала консультации по преемнику и проводит встречи с крупными инвесторами, чтобы убедить их в стабильности компании.

Ситуация обострилась и из-за репутационных вызовов: приближенность Маска к Трампу отталкивает часть потребителей, а новый Cybertruck стал мишенью для шуток. В то же время тарифы Трампа усложнили деятельность компании в Китае, Мексике и Канаде.

Пока неизвестно, знает ли сам Маск о внутренней подготовке к смене руководства. Он не ответил на просьбу СМИ прокомментировать ситуацию. В то же время, во время последнего заседания правительства Трамп поблагодарил Маску за сотрудничество и намекнул, что тот может вернуться в Tesla.

Ранее Илон Маск неоднократно признавался в частной переписке, что испытывает усталость и разочарование от непрерывной работы в компании, особенно после того, как суд отменил его гигантский пакет вознаграждений.

В настоящее время рыночная капитализация Tesla упала с $1,5 трлн до $900 млрд. И хотя Маск остается символом компании, для Tesla может наступать новая эра.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может пересмотреть некоторые решения, принятые Департаментом эффективности правительства (DOGE), находящимся под руководством миллиардера Илона Маска.