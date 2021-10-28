Tesla вспыхнула как факел: в Москве сын миллиардера Скоробогатька разбил электрокар о столб

Tesla вспыхнула как факел: в Москве сын миллиардера Скоробогатька разбил электрокар о столб

Водитель чудом остался жив и почти не пострадал.

Вечером в четверг, 28 октября, электрокар Tesla Model S Plaid 2020, принадлежащий сыну миллиардера и бывшего депутата Госдумы Александра Скоробогатька, попал в серьезную аварию в Москве (РФ).

Как сообщает Telegram-канал Mash, возле станции метро "Прокшино" автомобиль врезался в столб и сгорел.

По словам очевидцев, Tesla мчалась на бешеной скорости и водитель, очевидно, не справился с управлением на скользкой после дождя дороге. От удара о столб машина буквально раскололась, а водитель вылетел наружу. Это спасло его от возможности сгореть заживо.

Владельцем автомобиля является 21-летний Иван Скоробогатько. В результате ДТП он не получил серьезных повреждений и покинул место аварии.

Его отец — миллиардер и бывший депутат Госдумы (в 2016 году досрочно сложил депутатские полномочия) Александр Скоробогатько, ныне являющийся членом совета директоров международного аэропорта Шереметьево. Forbes оценивает его состояние в 3,7 млрд долларов.

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Напомним, ранее в столице России взрослый мужчина устроил стрельбу в школе, куда он пришел, чтобы проучить обидчиков его дочери.

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