- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1410
- Время на прочтение
- 2 мин
Тест на "шпиона" провален: как Поклонская учила Собчак говорить "паляница"
Наталья Поклонская объяснила, что «паляница» означает не хлеб, а пепельница.
Ксения Собчак и Наталья Поклонская во время интервью попытались овладеть главным лингвистическим паролем украинцев — «паляница». Однако бывшая так называемая «прокурор Крыма» придала совершенно новое и другое значение этому слову и провела «мастер класс», как правильно произнести «код украинцев».
Об этом она рассказала в интервью Собчак на YouTube.
«Паляниця — это не хлеб»
Во время интервью Собчак спросила украинский народный метод идентификации «своих» и «чужих». Журналистка, вспоминая о легендарном тесте на произношение, попыталась уточнить значение слова.
«Говорят, кстати, вот украинцы определяют русских шпионов и разведчиков по тому, как они произносят слово „паляница“. Есть такое слово? Хлеб? — поинтересовалась журналистка.
«Экспертка» по украинскому языку Наталья Поклонская сразу объяснила «истинное» значение этого слова. Пока все украинцы и лингвисты говорили, что «паляница» — это ароматный хлеб, Поклонская сказала четко — это пепельница. Также она помогла Собчак с произношением, чтобы ни один украинский разведчик не разоблачил ее.
«Полиница — окурки куда сбрасывают. Полыница…» — уверенно наставляла Поклонская, повторяя свой вариант шесть раз подряд, словно заклинание.
Таким образом, можно еще раз убедиться, что этот тест на «украинца» работает даже на 5 году полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину.
Стоит напомнить, что коллаборант Наталья Поклонская стала «прокуроркой» в аннексированном Крыму в апреле 2014 года. В октябре 2018 года прокуратура Автономной республики Крым объявила Поклонскому подозрение в нарушении законов и обычаев войны.
Кроме того, ей объявляли подозрение в незаконном лишении свободы политзаключенных Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и Александра Кольченко.
Также мы писали, что она возглавляла Россотрудничество. Однако потом Путин уволил Наталью Поклонскую. Сама женщина сообщила, что указ об отставке с должности заместителя председателя Россотрудничества был подписан в связи с ее переходом на другую работу.
Впоследствии стало известно, что Наталья Поклонская была назначена советником генпрокурора России.