Собчак с Поконской / © Скриншот

Ксения Собчак и Наталья Поклонская во время интервью попытались овладеть главным лингвистическим паролем украинцев — «паляница». Однако бывшая так называемая «прокурор Крыма» придала совершенно новое и другое значение этому слову и провела «мастер класс», как правильно произнести «код украинцев».

Об этом она рассказала в интервью Собчак на YouTube.

«Паляниця — это не хлеб»

Во время интервью Собчак спросила украинский народный метод идентификации «своих» и «чужих». Журналистка, вспоминая о легендарном тесте на произношение, попыталась уточнить значение слова.

«Говорят, кстати, вот украинцы определяют русских шпионов и разведчиков по тому, как они произносят слово „паляница“. Есть такое слово? Хлеб? — поинтересовалась журналистка.

«Экспертка» по украинскому языку Наталья Поклонская сразу объяснила «истинное» значение этого слова. Пока все украинцы и лингвисты говорили, что «паляница» — это ароматный хлеб, Поклонская сказала четко — это пепельница. Также она помогла Собчак с произношением, чтобы ни один украинский разведчик не разоблачил ее.

«Полиница — окурки куда сбрасывают. Полыница…» — уверенно наставляла Поклонская, повторяя свой вариант шесть раз подряд, словно заклинание.

Таким образом, можно еще раз убедиться, что этот тест на «украинца» работает даже на 5 году полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину.

Дата публикации 21:03, 06.04.26

Стоит напомнить, что коллаборант Наталья Поклонская стала «прокуроркой» в аннексированном Крыму в апреле 2014 года. В октябре 2018 года прокуратура Автономной республики Крым объявила Поклонскому подозрение в нарушении законов и обычаев войны.

Кроме того, ей объявляли подозрение в незаконном лишении свободы политзаключенных Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и Александра Кольченко.

Также мы писали, что она возглавляла Россотрудничество. Однако потом Путин уволил Наталью Поклонскую. Сама женщина сообщила, что указ об отставке с должности заместителя председателя Россотрудничества был подписан в связи с ее переходом на другую работу.

Впоследствии стало известно, что Наталья Поклонская была назначена советником генпрокурора России.