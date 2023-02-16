Тестировщик игристого и определитель пола цыплят: какие экзотические вакансии предлагают украинцам в Польше

В Польше существенно вырос спрос на работников в сфере производства яхт.

В Польше украинцам предлагают не только тяжелую физическую работу, есть спрос и на экзотические вакансии.

Об этом сообщает аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

По данным специалистов, спрос на традиционные специальности значительно выше, но вакансию для души тоже можно найти. Главное нужно – не прекращать поиски.

"Рынок труда стремительно меняется, а стереотип, что украинцам в Польше предлагают исключительно тяжелую физическую работу, порой все еще бурлит. Эта подборка экзотических вакансий, с которыми к нам обращались работодатели, демонстрирует, что в Польше можно найти работу по любому зову", — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

В Gremi Personal говорят, что обычно рабочие на предприятиях зарабатывают 15-17 злотых в час (130-150 гривен). Эта ставка повышается с должностью, если рабочий показывает хорошие результаты.

Руководителем можно стать уже через три месяца после начала работы. Рабочие сами выбирают, сколько они хотят работать – 8, 10 или даже 12 часов. В среднем рабочие зарабатывают $1000 – $1100 в месяц.

Топ-10 экзотических вакансий, которые предлагают в Польше, выглядит так:

Определитель пола цыплят на птицефабрике

Очередь-мен в государственных заведениях

Тестировщик игристого вина на завод по производству вин

Сборщик червей в рыбацкий магазин

Тестировщик компьютерных приложений

Распрямитель подушек в мебельный салон

Ремонтник погрызанных вещей в приют для щенков

Бихевиорист в зоопарк

Живой манекен в магазине одежды

Тестовщик корма для животных на завод

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Несмотря на наличие экзотических вакансий, сейчас больше всего украинцев работают в секторе пищевой промышленности. По данным Gremi Personal, на производство пищи приходится 40% трудоустроенных. Это работа, например, в ресторанах или на фабриках.

Приблизительно такая доля приходится на товарное производство. Остальные 20% почти равномерно распределены от фармацевтики до пчеловодства.

Также за последний год вдвое возрос спрос на работников в сфере производства яхт.

Напомним, ранее в Польше сообщили наиболее востребованные профессии.

Как сообщалось, польские работодатели начали очень конкурировать за украинок, потому пытаются улучшить условия сотрудничества. Для женщин же важнейшим фактором при выборе работы в Польше есть комфортная среда и лояльное руководство.

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