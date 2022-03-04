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The Sun, DailyMail, Mirror и другие мировые издания: как трагедию в Украине освещают иностранные СМИ

The Sun, DailyMail, Mirror и другие мировые издания: как трагедию в Украине освещают иностранные СМИ

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The Sun, DailyMail, Mirror и другие мировые издания: как трагедию в Украине освещают иностранные СМИ

dailytelegraph.com.au

Война в Украине – тема номер один в мире.

О войне России против Украины говорит весь мир.

Ведущие иностранные СМИ с первых полос своих страниц призывают Путина прекратить издевательства, называют российского президента "сумасшедшим гангстером", а также разместили цитату президента Украины Владимира Зеленского, где он призывает Путина сесть и поговорить.

Также среди заголовков: "Кто избавит мир от этого сумасшедшего человека?", "Путин вызывает страх, что для Украины "самое худшее - впереди".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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