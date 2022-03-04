The Sun, DailyMail, Mirror и другие мировые издания: как трагедию в Украине освещают иностранные СМИ

Война в Украине – тема номер один в мире.

О войне России против Украины говорит весь мир.

Ведущие иностранные СМИ с первых полос своих страниц призывают Путина прекратить издевательства, называют российского президента "сумасшедшим гангстером", а также разместили цитату президента Украины Владимира Зеленского, где он призывает Путина сесть и поговорить.

Также среди заголовков: "Кто избавит мир от этого сумасшедшего человека?", "Путин вызывает страх, что для Украины "самое худшее - впереди".