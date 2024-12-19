Путин проговорился о своих малолетних детях от Кабаевой на пресс-конференции

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, проболтался о наличии у него тайных малолетних детей.

На оговорку диктатора на сегодняшней пресс-конференции обратило внимание британское издание The Sun.

Отвечая на вопросы журналиста, Путин сказал, что любит смотреть фильмы "со своими малышами". 72-летний диктатор, говоря о пропагандистских фильмах, сказал: "И учитывая такой объединяющий подъем общества, подъем, который объединяет людей, конечно, очень важен. Наши исторические сказки и былины возрождаются. Я и сам иногда с удовольствием смотрю их со своими близкими малышами".

Пропагандистский канал RT противотрировал на английском языке фразу, как "мои младшие члены семьи". Сами пропагандистские СМИ сразу же подхватили, что Путин имел в виду внуков.

Издание The Sun отмечает, что чутки о тайных сыновьях окружали российского деспота годами после того, как независимые журналисты обнаружили потенциальное новое семейство.

По неподтвержденной информации, стареющий тиран и его давняя любовница, гимнастка Алина Кабаева имеют мальчиков. Говорят, что 9-летний Иван и 5-летний Владимир стали двумя последним пополнением семьи Путиных. По данным Daily Mail, спортсменка родила диктатору первого общего ребенка 2015 года, а затем еще одного – в 2019-м. Другие источники заявляют, что в 2019 году появился не один сын Путина, а близнецы.

Сам диктатор никогда не подтверждал наличие у него внебрачных детей, официально заявляя, что у него всего две дочери – 39-летняя Мария Воронцова и 38-летняя Екатерина Тихонова. Также издание утверждает, что у Путина есть и третий тайный ребенок – 21-летняя диджейка Луиза Розова. Его родила Путину Светлана Кривоногих.

Ранее российское издание "Досье Центр" сообщало, что малолетние сыновья Путина живут в изолированных резиденциях, путешествуют на яхтах и бизнес-джетах. Их нельзя найти в государственных базах данных, с детства у них есть документы прикрытия, которые в основном делают для разведчиков и людей под госзащитой. Их даты рождения знают только самые близкие родственники. Они не посещают детские сады и школы, им нанимают гувернеров. Они живут в резиденциях под охраной ФСО, почти не общаются со сверстниками и редко видят отца.

В то же время эксдепутат Госдумы РФ бизнесмен Илья Пономарев утверждал, что бывшая российская гимнастка Алина Кабаева не любовница или жена диктатора Путина, он также не является отцом ее детей.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТАЙНАЯ ДОЧЬ ПУТИНА | ТСН НАШЛА ДОЧЬ ДИКТАТОРА В ПАРИЖЕ | ЭКСКЛЮЗИВ

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.