Путин проговорился о своих малолетних детях от Кабаевой на пресс-конференции

Владимир Путин случайно упомянул о своих младших сыновьях на сегодняшней пресс-конференции.
Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, проболтался о наличии у него тайных малолетних детей.
На оговорку диктатора на сегодняшней пресс-конференции обратило внимание британское издание The Sun.
Отвечая на вопросы журналиста, Путин сказал, что любит смотреть фильмы "со своими малышами". 72-летний диктатор, говоря о пропагандистских фильмах, сказал: "И учитывая такой объединяющий подъем общества, подъем, который объединяет людей, конечно, очень важен. Наши исторические сказки и былины возрождаются. Я и сам иногда с удовольствием смотрю их со своими близкими малышами".
Пропагандистский канал RT противотрировал на английском языке фразу, как "мои младшие члены семьи". Сами пропагандистские СМИ сразу же подхватили, что Путин имел в виду внуков.
Издание The Sun отмечает, что чутки о тайных сыновьях окружали российского деспота годами после того, как независимые журналисты обнаружили потенциальное новое семейство.
По неподтвержденной информации, стареющий тиран и его давняя любовница, гимнастка Алина Кабаева имеют мальчиков. Говорят, что 9-летний Иван и 5-летний Владимир стали двумя последним пополнением семьи Путиных. По данным Daily Mail, спортсменка родила диктатору первого общего ребенка 2015 года, а затем еще одного – в 2019-м. Другие источники заявляют, что в 2019 году появился не один сын Путина, а близнецы.
Сам диктатор никогда не подтверждал наличие у него внебрачных детей, официально заявляя, что у него всего две дочери – 39-летняя Мария Воронцова и 38-летняя Екатерина Тихонова. Также издание утверждает, что у Путина есть и третий тайный ребенок – 21-летняя диджейка Луиза Розова. Его родила Путину Светлана Кривоногих.
Ранее российское издание "Досье Центр" сообщало, что малолетние сыновья Путина живут в изолированных резиденциях, путешествуют на яхтах и бизнес-джетах. Их нельзя найти в государственных базах данных, с детства у них есть документы прикрытия, которые в основном делают для разведчиков и людей под госзащитой. Их даты рождения знают только самые близкие родственники. Они не посещают детские сады и школы, им нанимают гувернеров. Они живут в резиденциях под охраной ФСО, почти не общаются со сверстниками и редко видят отца.
В то же время эксдепутат Госдумы РФ бизнесмен Илья Пономарев утверждал, что бывшая российская гимнастка Алина Кабаева не любовница или жена диктатора Путина, он также не является отцом ее детей.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТАЙНАЯ ДОЧЬ ПУТИНА | ТСН НАШЛА ДОЧЬ ДИКТАТОРА В ПАРИЖЕ | ЭКСКЛЮЗИВ
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